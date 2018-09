Estisk filial gav ti procent af hele Danske Banks overskud

Danske Banks skandaleramte estiske filial udgjorde en ubetydelig del af banken. Derfor kan man i dag ikke kritisere bankledelsen for, at den ikke opdagede, at filialen tjente enorme summer på dybt mistænkelige kunder.

Sådan lød et af argumenterne fra Danske Bank-toppen selv, da den onsdag fremlagde sin egen advokatundersøgelse af hvidvasksagen.

Men ifølge tal fra selv samme advokatundersøgelse udgjorde den estiske filial på ingen måde en ubetydelig del af Danske Bank-koncernen. Tværtimod.

I flere år udgjorde indtægterne fra den estiske filial faktisk hele ti procent af hele Danske Bank-koncernens samlede resultat før skat. Størst i 2011, hvor 10,7 procent af koncernens samlede resultat før skat kom fra Estland - og en anelse mindre i 2008, hvor andelen var 9,9 procent.

Det skriver Finans.dk.

Burde være signal

»Hvis 10,7 pct. af den samlede koncernindtjening stammer fra en lille enhed i banken, bør ledelsen da spørge sig selv om, hvordan det lige kan være, at den gør det så godt,« siger professor i eksternt regnskab og studieleder på revisorkandidatstudiet på Aarhus Universitet Frank Thinggaard til Finans.dk.

Han vurderer, at Danske Bank-ledelsen løbende fik segmentopdelte rapporter, der ville vise, hvor bankens indtjening stammer fra.

»Når man ser disse tal, bør det give anledning til, at en rød lampe lyser op,« siger Frank Thinggaard.

Ifølge Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, udgjorde den estiske filials indtjening kun få procent af den samlede koncernindtjening. Det erklærede han på onsdagens pressemøde. Men dette tal er blot et gennemsnitstal for perioden 2007-2015, som undersøgelsen fokuserer på.

»At sige, at det er 0,5 pct. af balancen er næsten manipulerende. Det er i hvert fald den forkerte måde at se den estiske filial på, hvis den står for så stor en del af koncernens indtjening - så er det jo en væsentlig spiller og ikke bare et lillebitte hjørne af koncernen,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør for Revisorjura og hvidvaskekspert, til Finans.dk.

Danske Bank har ikke ønsket at kommentere sagen over for Finans.dk.

Filial var guldæg

Berlingske har afdækket hvidvasksagen i gennem halvandet år. Undervejs blandt andet med afsløringen af, at den estiske filials såkaldte afdeling for udenlandske kunder, non-residents, var et rent guldæg for Danske Bank.

Filialen tjente således i visse kvartaler stort set ikke penge på andet end de mistænkelige kunder, hvilket ifølge eksperter burde have vækket mistanke i koncernens hovedkontor i København.