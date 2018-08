Dieselgate: Kampen om sandheden har nået direktionsgangen

I kølvandet på en krise følger næsten altid en magtkamp.

Det gælder, uanset om krisen finder sted i politik eller i erhvervslivet.

Og hvis man vil se magtkamp, er det bare at følge med i udviklingen i den enorme VW-koncern i disse måneder.

For lige så meget skidt VW-koncernens dieselbiler lukkede ud, før det blev opdaget, lige så beskidt har Dieselgate udviklet sig på direktionsgangen i hovedsædet i tyske Wolfsburg.

Netop nu er koncernens topchef, Herbert Diess, hovedperson i kampen. Ham vender vi tilbage til.

For Dieselgate eksploderede som bekendt i september 2015. Da blev det offentligt kendt, at koncernens dieselbiler brugte en slags snydesoftware, som gjorde, at de var relativt rene, når de blev målt og testet af myndighederne, men i daglig brug lukkede langt flere skadelige stoffer ud, end test ellers påviste.

Den historie blev hurtigt kæmpestor. Og konsekvenserne blev også hurtigt synlige og mærkbare.

En ting er, at Dieselgate siden har kostet koncernen i hvert fald 25 mia. euro svarende til mindst 185 mia. kroner. En anden er, at den har efterladt koncernen med dybe ledelsesproblemer. Fra en amputeret koncernledelse over datterselskaber uden topchef til en medarbejderstab, hvor kløften mellem ledelse og ansatte er tydeligt stor.

Set udefra var det tydeligt, at VW havde læst bogen om krisehåndtering grundigt, inden de blev ramt af Dieselgate.

Man har været hurtig til at udbetale erstatninger. Man har repareret eller taget biler tilbage i tusindvis, og man var hurtig til at ofre den ellers enevældige topchef, Martin Winterkorn.

Men sandheden er, at sagen alligevel røg ud af kontrol og stadig er det.

For mens bilkøberne – det viser tallene – har været nærmest ligeglade med sagen, rykker myndighederne stadig tættere på den og VW-ledelsen.

I USA og Tyskland sidder flere tidligere VW-ansatte fængslet eller er efterlyste. Mest prominente offer er Audi-topchef Rupert Stadler, der nu har siddet i sin ni kvadratmeter store celle i ni uger. Rubert Stadler blev anholdt for sin medvirken til svindlen, men også fordi han angiveligt har forsøgt at påvirke vidner til ikke at fortælle om hans mulige medvirken i sagen.

Og så når vi frem til VW-koncernens topchef, Herbert Diess.

Posten som topchef i VW er den tungeste post, man kan få som erhvervsperson i Tyskland. Få virksomheder er som VW flettet tæt sammen med det politiske system i Tyskland, og ingen erhvervsperson har så meget magt som VW-topchefen.

Men i disse dage vakler taburetten under Diess. Det skyldes direkte beskyldninger fra navngivne ansatte i VW-koncernen, som over for myndighederne har fortalt, at Diess og hans forgænger, Martin Winterkorn, flere måneder før Dieselgate blev offentlig, blev direkte informeret om ulovlighederne.

Det skal være sket på et møde, hvor flere VW-ansatte mundtligt og skriftligt orienterede om snydesoftwaren.

VW – og Diess – bekræfter, at man mødtes med ansatte om emnet i sommeren 2015, men benægter, at man blev advaret direkte og dermed fik informationer, som man burde have givet til myndigheder og investorer.

Det er altså nu en kamp på ord. Og uanset en kamp om den fremtidige magt i VW, hvor nogle kritikere allerede mener, at Diess kan være fortid inden længe. Sikkert er kun, at Dieselgate slet ikke er lukket endnu.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske