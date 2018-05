Business Update Søndag: Iværksætter får fast arbejde og Danske Bank får milliardregning

Godmorgen og velkommen til dit overblik over de vigtigste historier fra Berlingske Business i ugens løb.



Vi skal omkring børneopsparinger, ministerposter og Mærsk Mc-Kinney Møller, men først til ugens helt store historie: Danske Bank.

I denne uge var banken endnu en gang i mediernes søgelys på grund af hvidvasksagen. Først kunne Berlingske Business onsdag aften afsløre, at Danske Bank langt tidligere, end det før havde været fremme, var blevet advaret mod problematiske aktiviteter i bankens afdeling i Estland.

Danske Bank har hidtil forklaret, at man først blev opmærksom på problemerne med hvidvask i 2014. Men en intern e-mail-korrespondence mellem Finanstilsynet og Danske Bank afslører, at banken allerede i 2012 blev gjort opmærksom på de problematiske aktiviteter i Estland.

Medarbejderne, der stod for korrespondencen, refererede til daværende direktør for økonomi og jura i Danske Bank, Henrik Ramlau-Hansen, der indtil torsdag var formand for Finanstilsynet.



»Ramlau-Hansen er i dag øverste chef for de medarbejdere i Finanstilsynet, der skal vurdere, om han og hans daværende ansatte i Danske Bank foretog sig noget ulovligt. Det er uholdbart,« lød det fra hvidvaskekspert og direktør i Revisorjura.dk Jakob Dedenroth Bernhoft til Berlingske Business.

Det udsagn skulle vise sig at være lidt af en en forudsigelse.



Torsdag præsenterede Finanstilsynet hård kritik, otte påbud og en regning på fem milliarder kroner til Danske Bank.

Og Henrik Ramlau-Hansen trak sig som formand for Finanstilsynet.

Iværksætter som minister



Og så var det også ugen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen smed en joker på bordet, da ministerkabalen skulle lægges. Søren Pinds og Esben Lunde Larsens afsked som henholdsvis uddannelses- og forskningsminister og miljø- og fødevareminister gav plads til lidt af en overraskelse:

Serie-iværksætteren Tommy Ahlers blev budt indenfor i en anden »løvens hule«, som statsministeren udtrykte det med henvisning til den nye ministers deltagelse i DR-programmet af samme navn. Tommy Ahlers overtager hvervet som uddannelses- og forskningsminister, hvorfor han må sætte sit engagement i 20 virksomheder på standby.

Flere kroner til junior - færre til pensionen

I denne uge var der godt nyt til dem, der gerne vil sende den næste generation ud i verden med et økonomisk rygstød. Det blev nemlig besluttet, at det fremover skal være tilladt at indsætte et dobbelt så stort beløb på en børneopsparing. Loftet for den samlede indbetalingssum hæves fra 36.000 til 72.000 kroner, og det beløb, der kan indsættes med skattefordel, hæves fra 3.000 til 6.000 kroner.

Til gengæld er festen ved at være slut for danskernes gyldne år - i hvert fald når det handler om pensionsopsparingen. For første gang i mange år fik mange tusind danskere nemlig i første kvartal af 2018 et negativt afkast på deres pension.

Ny Mærsk-bog på gaden

I denne uge kom også en ny bog om Mærsk Mc-Kinney Møller på gaden. Bogen, der giver et unikt indblik i livet på Esplanaden, er blevet anmeldt af både Business- og kulturredaktionen her på Berlingske. Business' egen Jens Chr. Hansen deler fire stjerner ud under overskriften: Ny Mærsk-bog: Sådan er virkeligheden på Esplanaden, mens Berlingske trumfer og giver fem stjerner: Formidabel bog viser nye sider af Hr. Møller



Sidst men ikke mindst blev der i ugen præsenteret en række interessante kvartalsregnskaber.



Carlsberg fik en lunken start på året , Novo presses af Trumps rabathammer - og der var ikke megen medvind til Vestas. Den danske topchef Kåre Schulz leverede til gengæld en stor opjustering hos israelske Teva.



I næste uge fortsætter vi med kvartalsregnskaber fra blandt andre Lundbeck, Jyske Bank, ISS, IC Group og mange flere.



Men indtil da, nyd denne solrige søndag.