Coca-Cola lancerer for første gang et produkt med alkohol

Coca-Cola blev opfundet i 1886 apoteker dr. John Stith Pemberton, da han eksperimenterede med at finde en kur for hovedpine. Siden først nu er den amerikanske gigant inden for læskedrikke klar med et produkt, der indeholder alkohol.

I Japan vil Coca-Cola lave sin egen version af den populære alkoholdrik Chu-Hi, hvor mærker som Strong Zero, Highball Lemon and Slat for mange japanere er et alternativ til øl, skriver Financial Times.

At Coca Colas er på vej med en Chu-Hi-drik fremgår af selskabets egen hjemmeside. Det japanske Chu-Hi-marked har hundredvis af smagsvarianter. Chu-Hi er brusende sodavand på dåse, der er tilsat alkohol og typisk har smag af kiwi eller druer. Coca-Cola's nye produkt kommer til at indeholde mellem tre og otte procent alkohol.

Ifølge den japanske drikkevaregruppe Suntory er markedet siden 2013 vokset med mellem 5 og 25 procent om året. Chu-Hi-drikke konkurrerer med øl og drikkes især af kvinder. Det er usandsynligt, at Coca-Colas nye produkt vil blive lanceret uden for Japan, skriver Financial Times.