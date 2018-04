Tandsmørret er i fare: Smørpriser er atter på himmelflugt

Priserne på smør er endnu en gang på vej op: Både i de danske supermarkeder og på råvarebørserne. Således har et ton smør kostet 36.000 kroner på råvarebørserne i Europa den seneste uge. Det er tilmed den højeste pris, der nogensinde er registreret i april. Det skriver Finans.

Og det er ikke enden på historien. For der er udsigt til, at priserne stiger yderligere. De seneste to uger er priserne på smør til levering i maj steget til 40.600 kroner per ton.

Der er flere årsager til, at smørpriserne stiger. Udover ændrede madvaner, og beholdningen i de europæiske smørlagre er halveret til 75.000 tons. Ifølge Thomas Carstensen, direktør for råvarehandel hos Arla Foods, svarer det til mindre end to ugers forbrug. Samtidig bruger producenterne en mindre del af mælkefedtet i produktionen, selv om forbruget af smør stiger.

»Traditionelt har mejerierne i Europa brugt omkring 30,5 procent af mælkefedtet til smør, men i 2017 faldt andelen til 29,75 procent, og vi venter et yderligere fald til 29,25 procent i år. Konsekvenser af dette fald er, at produktionen af smør er stort set uændret, selv om landmændene i Europa faktisk har øget produktionen af mælk,« siger Thomas Carstensen til Finans.

En ny normal

Det er langt fra første gang, smørpriserne er fløjet højt til vejrs. Sidste år var det lune julebag truet, og franskmændene måtte se langt efter de smørtunge crossainter, fordi smørpriserne havde nået et historisk højt niveau. Smørpriserne steg næsten 200 procent fra marts 2016 år til september 2017, hvor priserne ramte et rekordniveau på over 50.000 kroner for et ton smør på den tyske råvarebørs i Hannover.

Men heldigt for de danske hjemmebagere vendte udviklingen omkring oktober. Men, advarer markedsanalytiker, de høje smørpriser kan blive en ny normal.

»Den historisk høje pris på smør vil nok forsætte et langt stykke tid endnu, og den kan vise sig at blive vedholdende, for stigningen i prisen på smør har ikke fået mælkebønderne til at udvide antallet af køer, og forbruget af smør er simpelthen ved at overhale produktionen,« siger sagde markedsanalytiker Palle Jakobsen fra Agrocom i en artikel fra Berlingske.

»Når priserne er steget så meget, som de har gjort, er det fordi sælgerne holder på smørret for at få en højere pris, mens køberne køber op af frygt for, at det bliver endnu dyrere. Men der kommer et tidspunkt, hvor det vender, og så får vi pludselig en overvægt af sælgere, der har holdt på en masse smør for at få en højere pris, og det vælter de så ud i markedet, hvilket får prisen til at falde hurtigt. Det er det, der sker nu,« sagde han.