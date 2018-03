Swedish Match overtager dansk producent af tobakspastiller

Det fortæller det svenske selskab i en meddelelse fredag.

Det danske familieselskab har 33 medarbejdere og omsætter for cirka 60 mio. kr. årligt. I regnskabsåret 2016/17, der løb frem til udgangen af august, havde det danske selskab derudover et nettooverskud på 17,1 mio. kr.

Swedish Match venter at kunne lukke aftalen den 3. april.

»Oliver Twist er et rigtig godt supplement til vores røgfrie portefølje og vil sikre øget dybde i vores tyggetobak-udbud - særligt i Europa,« siger Lars Dahlgren, der er administrerende direktør hos Swedish Match, i meddelelsen.

For det danske selskab giver transaktionen også god mening, da den giver bedre muligheder for fremtidig vækst i selskabet.

»Det var vigtigt for os at finde en køber, der deler den samme vision for røgfri tobak som os. Med dets ressourcer, kompetencer og viden inden for røgfri tobak, vil Swedish Match give Oliver Twist bedre muligheder for at udvikle sig og vokse,« siger Michael Drest Nielsen, der er direktør og medejer hos Oliver Twist.

Der oplyses ikke nogen pris for transaktionen.

House of Oliver Twist har rødder tilbage til 1805 og er i dag et familieejet selskab. Samtlige af selskabets tobakspastiller fremstilles ved hovedkvarteret i Odense, og cirka 85 pct. af salget af eksport.

Produktsortimentet består af syv forskellige varianter.

Swedish Match solgte sin sidste portion aktier i STG - en ejerandel på knap 10 pct. - i november sidste år.