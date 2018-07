Storbritannien: Tesco åbner ny discountkæde i kampen mod Aldi og Lidl

Tesco kan åbne en ny discountkæde inden for få uger, da den står over for en hård kamp mod Aldi og Lidl.

Det skriver The Independent.

Storbritanniens største supermarkedskæde søger medarbejdere til en ny type butikker, som vil operere separat fra Tescos primære forretningsområde.

Virksomheden reklamerer med at åbne op til 60 nye discountbutikker, kaldet Jack's, der vil have andre fordele, end dem der tilbydes ved Tesco-kæden. Ifølge The Guardian kan den første Jack's butik åbne så tidligt som i september.

»Hvis brandet er for anderledes fra de tidligere, vil det være svært for virksomheden at få det etableret på markedet. På den anden side vil et brand, der er for ens sammenlignet med de primære forretningsområder, risikere »kannibalisering« af aktuelle salg,« siger Mark Dodds, der er formand for føde- og drikkevarekomiteen i Chartered Institute of Marketing, til The Independent.

Mark Dodds tilføjer også, at Tesco uden tvivl har ressourcerne, viden, et marketingteam og et leverandørnet til at gøre den nye kæde til en succes, men at de britiske forbrugere kan være uberegnelige, og at det er forbrugerne der i sidste ende afgør, om satsningen bliver succesfuld eller ej.

Nyheden kom ud i februar, efter at Tesco havde hyret Aldis tidligere driftschef, Lawrence Harvey, og rådgivere fra Boston Consulting Group til at tage discountkæden det næste skridt ind i discount detailhandel.

Tesco har endnu ikke bekræftet detaljerne omkring det nye brand, men nogle marketingseksperter har advaret, at kæden står foran en svær opgave med den forlydende lancering.

/ritzau/FINANS