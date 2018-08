Salg af hurtigtvoksende sushikæde udskydes

Maj Invests planer om at sælge sushikæden Sticks 'n' sushi udskydes. Brexit er medskyldig i, at salget ikke kommer til at ske.

Det skriver Dagbladet Børsen.

De seneste par år har kapitalfonden Maj Invest arbejdet intensivt på at gøre Sticks' n' sushi klar til salg i 2018, men Erik Holm, som er ledende partner i Maj Invest, erkender, at kæden ikke er så langt, som de havde håbet.

Ifølge Børsen udskydes salget derfor et par år, fordi kapitalfonden mener, at der er mere at komme efter.

»Der er en række usikkerheder, i forhold til hvad der kommer til at ske i forbindelse med brexit. Specielt på arbejdskraftens frie bevægelighed. Hvordan ender det, og hvordan bliver samhandlen mellem Danmark og England? Vi synes, at den usikkerhed skal tages ud af ligningen, før det er relevant at kigge på et salg,« siger Erik Holm til Børsen.

Sushikæden har i øjeblikket syv restauranter i London og to mere er på vej inden for de næste par måneder.

Mikkel Glahn, som er partner i Copenhagen Concepts, der ejer restaurantkæden Mash, har ifølge Børsen tidligere i år sagt, at restaurantmarkedet i London "bløder lige nu".

