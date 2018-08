Royal Unibrews bundlinje boomer efter varm sommer

Det gode sommervejr har øget salget og indtjeningen markant hos bryggeriet Royal Unibrew i andet kvartal, da de mange solskinstimer har øget efterspørgslen på øl og sodavand. Selskabet opjusterer forventningerne til 2018.

Royal Unibrew kom ud af andet kvartal med en omsætning på 2066 mio. kr. samt et driftsoverskud, EBIT, på 447 mio. kr., hvilket er en fremgang fra henholdsvis 1829 mio. kr. og 351 mio. kr. i samme periode året før.

De mange solskinstimer har også lunet på bundlinjen, der viste et overskud på 359 mio. kr. mod et plus på 280 mio. kr. i andet kvartal 2017.

Ud over det gode sommervejr er resultaterne trukket op af Unibrews opkøb af den italienske sodavandsproducent Terme di Crodo, der blev gennemført i starten af året.

- Som følge af et ekstraordinært godt vejr i Nordeuropa i andet kvartal, et øget forretningsomfang efter købet af Terme di Crodo og et generelt godt momentum i den samlede forretning har Royal Unibrew opnået det bedste halvårsresultat i koncernens historie, skriver bryggeriet i regnskabet, der er offentliggjort mandag aften.

Royal Unibrew havde allerede i juni varslet, at det gode vejr ville forbedre resultaterne, da bryggeriet opjusterede forventningerne, og de blev endnu en gang løftet i starten af juli, da et opkøb af den franske læskedrikproducent Etablissements Geyer Fréres blev gennemført.

Mandagens opjustering er dermed den tredje denne sommer, og den forklares med det ekstraordinært gode vejr i august.

Bryggeriets forventninger til 2018 er nu en omsætning på 7000-7200 mio. kr., et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 1625-1675 mio. kr. og et driftsoverskud før finansposter, EBIT, på 1275-1325 mio. kr.

De tidligere forventninger var en omsætning på 6900-7100 mio. kr., et EBITDA-overskud på 1560-1635 mio. kr. samt et EBIT-overskud på 1200-1275 mio. kr.