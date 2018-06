Royal Unibrew køber Cult og Mokaï

Handelen til 350 mio. kr. omfatter selskabets omkring 40 medarbejdere, som beskæftiger sig med de kommercielle aktiviteter, mens produktion og logistik udføres af tredje part.

Købet er i tråd med Royal Unibrews strategi om at være en fokuseret og stærk regional drikkevarevirksomhed med markedsledende positioner inden for drikkevarer i Norden og Baltikum suppleret af stærke niche-positioner på f.eks. det italienske marked og de internationale markeder for maltdrikke, skriver Royal Unibrew i en meddelelse til fondsbørsen.

»CULT introducerede som de første energidrikke til det danske marked og har derudover med ligeledes stort entreprenørskab haft stor indflydelse på udviklingen af kategorier inden for RTD/cider. Købet af CULT understøtter dermed vores strategi om at være en fokuseret og stærk national leverandør af kvalitetsdrikkevarer – herunder energidrikke og RTD/cider. CULT har i lighed med Royal Unibrew et stærkt kommercielt forbruger- og kundefokus, og vi forventer, at vi i fællesskab med CULTs engagerede medarbejdere styrker vores position i markedet inden for disse kategorier. Med købet forventer vi at kunne opnå øget distribution og aktivering af CULT porteføljen og dermed at skabe værdi for vores aktionærer,« siger Hans Savonije, CEO i Royal Unibrew.