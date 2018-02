Regler og afgifter får os til at smide mere mad ud

Der knokles i kulisserne i landbruget, fødevareindustrien, hos leverandørerne og i detailhandlen for at gøre et enormt udsmid af helt almindelig, spiselig mad mindre. Men alt for ofte opdager firmaer og butikker, at stramme regler gør det billigere og lettere at smide ud end at få varen brugt.

Sådan lyder meldingen fra Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv, som repræsenterer detailhandlen. Det skriver Politiken lørdag.



Hvert år smider vi danskere cirka 700.000 tons god mad ud på vejen fra landmanden til forbrugeren. Skal det ændres, må alle led arbejde sammen om bedre systemer, påpeger Leif Nielsen, som er branchedirektør i DI og organisationens ekspert på madspildsområdet.



»Der sker noget uheldigt i den kombination af rigide regler, som skal sikre, at forbrugerne ikke bliver snydt, og den praktiske daglige produktion og distribution. Det efterlader et spild i den anden ende«, siger Leif Nielsen til Politiken.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ærgrer sig, hver gang vi som samfund tillader, at gode fødevarer ender som madspild:



»Jeg er meget optaget af, at vi ikke har regler, der øger vores madspild. Jeg har allerede arbejdet med fødevarebranchen for at fjerne nogle af de forhindringer, der har været for at donere varerne. Og hvis branchen møder op med flere forhindringer, så prøver vi at løse dem også«, siger Esben Lunde Larsen til Politiken.