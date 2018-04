Pepsi leverer lidt bedre end forventet

Kerneindtjeningen per aktie landede på 96 cent, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et resultat på 93 cent per aktie.

Den organiske vækst endte på 2,3 pct., hvilket var bedre end de 1,66 pct., som analytikerne havde regnet med.

Til gengæld var der nedgang i den organiske vækst på det nordamerikanske marked og i Latinamerika, viser regnskabet.

Her skrumpede væksten med henholdsvis 3 pct. og 4 pct.

»Selv om vi forsat er udfordret i Nordamerika, har sektoren oplevet løbende forbedringer på toplinjen siden fjerde kvartal 2017. Vi er fortsat med at investere og tage markedsandele i en række hurtigvoksende områder,« siger den administrerende direktør, Indra Nooyi, i regnskabet.

»Men vi anerkender, at vi er nødt til at investere mere i sodavand, hvilket vi har planer om at gøre,« siger hun.

Sodavandsselskabet fastholder sine forventninger om en organiske vækst i hele forretningen på 2,3 pct. i 2018.

Aktien stiger 0,2 pct. i formarkedet.