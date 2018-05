Ølguruens overskud er næsten halveret

Det koster penge at udvide forretningen og ekspandere. Det må en af landets største øl-iværksættere, Mikkel Borg Bjergsø, sande. Regnskabet for virksomheden Mikkeller aps er netop kommet på gaden, og det viser et resultatet af den primære drift på 9,2 mio. Kr.

Det er en pæn nedgang i forhold til de to foregående år, hvor der har været et plus på henholdsvis 17,8 mio. kr. i 2016 og 19,8 mio. kr. i 2015. Mikkeller opgiver ikke omsætningen, men dykker man ned i regnskabet kan man se, at bruttofortjenesten er faldet lidt.

Mere præcist fra 32,4 mio. kr. til 30,2 mio. kr. Men det, som trækker bundlinjen ned, er øgede personaleomkostningerne. De var på 13,4 mio. Kr. i 2016 og steg sidste år til 19,5 mio. kr.

Mikkel Borg Bjergsø står først og fremmest bag bryggeriet Mikkeller, men han har også startet en løbeklub af samme navn. Han annoncerede tidligere i år, at han vil til at lave chokolade og løbetøj, og har også åbnet en ny brewpub i New York.