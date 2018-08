Landbruget opjusterer sit milliardtab på historisk tørke

Denne sommers ekstreme tørke har medført en tidligere høst og et meget lavere udbytte end normalt. Det lave udbytte gør det svært for landmænd at skaffe tilstrækkeligt med foder til dyrene.

Denne sommers høje temperaturer og manglende nedbør kommer ifølge Landbrug og Fødevarer til at koste de danske landmænd dyrt. Tidligere havde organisationen antaget, at tabet for heltidslandbrug ville blive 4,5 milliarder kroner, men det tal er nu hævet til 5,4 milliarder kroner. Og det samlede tab er endnu større.

»Vi får løbende høstresultater ind fra hele landet, og med de indberetninger, vi har modtaget indtil nu, må vi konstatere, at det ser værre ud for landbruget end hidtil antaget. Vi taler om et samlet tab for dansk landbrug på hele 6,4 milliarder kroner«, siger Ejnar Schultz, Innovationsdirektør hos Landbrug og Fødevarers videnscenter, SEGES.

Ifølge Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer, bør alle alarmklokker ringe.

»Høsten slår fejl, vi mangler foder til vores dyr og udsigterne til at kunne så efterafgrøder er ringe. Vi er vant til udsving, men denne gang overgår virkeligheden fantasien. Det her, er der ingen, der kunne have forudset eller forberedt sig på,« siger Martin Merrild.

Denne sommer har været ekstrem på flere områder, og har derfor ramt landbruget ekstra hårdt. I maj, juni og juli har der aldrig før været målt så lave mængder nedbør og så høje temperaturer. Det er på trods af, at man har lavet målinger siden 1874.

I et forsøg på at mindske konsekvenserne for landbruget er regeringen nu på vej med nye tiltag, der skal sikre tilstrækkeligt med foder til dyrene og mere fleksibilitet, når landmændene skal så efterafgrøder. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet torsdag på deres hjemmeside.

Landmændene modtog i midten af juli det første tiltag, og Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ser nu frem til at de nye tiltag træder i kraft.

»Årets ekstreme tørke har store konsekvenser for dansk landbrug, derfor er jeg glad for, at regeringen kan støtte landmændene med yderligere tiltag. Vi vil fortsat følge situationen nøje,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen er derudover ikke afvisende for flere tiltag senere hen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Normalvis skal efterafgrøderne sås inden den 20. august, men denne frist bliver nu forlængt til den 3. september. Det skyldes, at afgrøderne, der forhindrer overskydende kvælstof i at trænge ned i grundvandet, ikke kan spire i den tørre jord.

»Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den. Det giver ingen mening, at så i en jord hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Formændene for landets landboforeninger samles i dag til et krisemøde hos Landbrug og Fødevarer.