Kvotekongen Kjeldsen har igen den længste

Kvotekongen Henning Kjeldsens fisketrawler er igen den største i Danmark. Under overværelse af et stort opbud af tilskuere blev Kjeldsens nyanskaffelse døbt i lørdags i Skagen og fik - ligesom Kjeldsens andre fiskefartøjer - navnet »Gitte Henning«.

De fremmødte var vidner til et prægtigt syn, da den 90,45 meter lange og 17,80 meter brede »Gitte Henning« lagde til ved kajen i havnen i Skagen, og Henning Kjeldsens hustru Birthe Kjeldsen lod champagneflasken svinge mod skroget. Efterfølgende var det muligt for publikum at få en rundtur skibet.

Skibet kan huse en besætning på 13 mand, og er designet af Salt Ship Design i Norge i samarbejde med den pensionerede skibsdesigner Karl Sandvik. Det norske Mykleburst Verft i Klevenhar stået for selve bygningen af fartøjet.

Henning Kjeldsen har før ejet Danmarks største trawler, men blev udfordret af en anden styrtende rig kvotekonge Gullak Arngrimsson for et par år siden, da Karstensens Skibsværft i Skagen leverede den 88 meter lange megatrawler »Ruth« til Arngrimssons virksomhed Rederiet Ruth. »Ruth« var nemlig længere end »Gitte Henning«. Og det er økonomisk givtigt at have en stor trawler, som også giver enorm prestige i fiskerikredse.

Henning og Birthe Kjeldsen hører til Danmarks største kvote konger og -dronnninger. Parret blev landskendt, da DR afslørede, at Birthe Kjeldsens selskab ejer kun en glasfiberjolle på knap seks meter, men det har ikke afholdt hende fra at købe fiskekvoter for 123 mio. kr. Henning Kjeldsen selv ejer kvoter for flere hundrede millioner kr.

Henning Kjeldsen er en af to storfiskere, som er blevet milliardærer på det danske system for fiskekvoter, hvor adgangen til havets rigdomme i løbet af en kort årrække er blevet koncentreret på ganske få hænder.