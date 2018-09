Kriseramte landmænd jagter penge hos andelsgiganter

Tørkeramte landmænd presser på for at få udbetalt hele årets overskud fra sektorens store andelsselskaber - som slagterikoncernen Danish Crown og grovvareselskaberne. Arla har allerede vist vejen ved at tømme kassen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mens landmændene kæmper for at redde gården, vil de store landmandsejede andelsselskaber de kommende måneder offentliggøre overskud, som samlet set er i milliardklassen.

Arla Foods viste vejen, da mejerigiganten for en uge siden offentliggjorde en historisk beslutning om at udbetale hele årets overskud til sine andelshavere.

»Som et landmandsejet selskab bekymrer vi os meget om vores andelshavere, og vi anerkender, at de står med store økonomiske udfordringer efter sommerens tørke. Mange mangler foder til dyrene og har vanskeligt ved at låne penge til at indkøbe foder. Det er derfor, vi foreslår dette ekstraordinære tiltag,« lyder forklaringen fra Jan Toft Nørgaard, bestyrelsesformand i Arla Foods.

Foreløbig er Arla Foods dog det eneste af de landmandsejede andelsselskaber, der har besluttet at tømme kassen for at hjælpe ejerne efter den værste høst i mere end 100 år. Formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter mener, at andre andelsselskaber bør gøre det samme.

»De øvrige selskaber bør hurtigt følge trop. Det gælder både Danish Crown og grovvareselskaberne. Det økonomiske pres på landmændene er så voldsomt, at det er nødvendigt med helt ekstraordinære tiltag. Hvis andelsselskaberne ikke holder hånden under sektoren, vil vi se et drastisk fald i produktionen af grise,« advarer han ifølge Jyllands-Posten.

/ritzau/FINANS