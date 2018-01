Italiensk chokoladegigant æder sig ind på amerikansk marked for milliarder

FILE PHOTO: A Ferrero Rocher chocolate is seen in Milan November 20, 2009. REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

Den italienske chokolademastodont Ferrero har vundet en stor budkrig om sweiziske Nestlés chokoladevirksomhed i USA, der blandt andet står bag chokoladebarerne Butterfinger og Baby Ruth.

Handlen til den nette sum af 2,8 milliarder dollars gør den italienske familieejede virksomhed, som har Nutella, Ferrero Rocher, Kinder og TicTacs i sin fold, til den tredjestørste chokoladesælger i USA, kun overgået af amerikanske Mars og Hershey.

Det skriver Financial Times onsdag.

Hård konkurrence på slikmarkedet

Milliardhandlen sker i en tid, hvor den italienske slikgigants konkurrenter i stadig større stil skifter salget af slik og cholade ud mere mere kalorielette produkter.



Ifølge analytikere, som Finacial Times har talt med, skyldes Ferreros enegang, at selskabet er privatejet og derfor ikke føler sig presset af investorer og interesseorganisationer til at distancere sig fra salget af slik og chokolade som de andre slikselskaber, der er børsnoterede.

Samtidig er der hård konkurrence på det amerikanske slik- og chokolademarked, som ifølge analytikerne er modent til en konsolidering.

Hershey har skåret 15 pct. af sin arbejdsstyrke, mens det tirsdag kom frem, at den schweiziske chokoladegigant Lindt & Spruengli AG sidste år oplevede den svageste organiske salgsvækst siden 2009.

Ferrero køber desuden Nestlés amerikanske enhed, efter Nestlé har lidt et stort fald i omsætningen i USA. Det amerikanske selskab, som opfandt mælkechokolade, har i stedet planer om i højere grad at fokusere på produkter som kaffe, dyremad og vand.

Et af flere opkøb

Milliardhandlen er kun den seneste af Ferreros opkøb i USA. Sidste år købte italienerne det amerikanske slikselskab Ferrara Candy, som blandt andet sælger slikmærkerne Red Hots og Lemonhead candies.

Og det lader ikke til, at Ferrero frygter, at forbrugerne stopper med at putte de søde sager i indkøbsskurven. Således bliver der på verdenplan solgt én krukke Nutella pr. 2,5 sekund ifølge virksomheden selv. Ferrero er desuden den fjerdestørste slikvirksomhed i verden målt på markedsandele, og omsætningen røg sidste år for første gang over 10 milliarder euro, hvilket er en stigning på 7 pct.