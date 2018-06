Harboes aktie banket i bund efter kæmpe dyk i resultatet

Resultatet ligger i den lave ende af de udmeldte forventninger, der tidligere blev nedjusteret, men på trods af det vurderer den administrerende direktør i Harboes Bryggeri, Bernhard Giese, at der er grund til at være opmuntret. Ikke desto mindre dykker Harboes aktie med knap 10 pct. efter offentliggørelsen af årsregnskabet.

- Årets resultat afspejler, at vi er på en rejse, som kræver tålmodighed og investeringer i fremtiden. Underliggende er vi dog meget opmuntrede af, at de investeringer vi allerede har gennemført, viser særdeles positive resultater, siger Bernhard Giese i regnskabet der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Årets salg endte på 1137,7 mio. kr. mod 1431,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Driften har kunnet mærke tiltagene og presset på priserne, og driftsindtjeningen, EBITDA, endte på 105,1 mio. kr. mod 140,9 mio. kr. året før. Selskabet oplyser, at den negative sæsonpåvirkning og prisreduktion på en række kontrakter har påvirket indtjeningen.

Investeringer i regnskabsåret har udgjort 163,0 mio. kr. mod 110,8 mio. kr. året før.

Årets resultat endte på 0,2 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. året før. Bryggeriet vil foreslå, at der udbetales et udbytte på 1 kr. per aktie, hvor der året før blev betalt 2 kr. per aktie.

Bryggeriet venter i det forskudte regnskabsår 2018/19 et EBITDA-resultat på 100-110 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 0-10 mio. kr. Det er sæsonudsving, årlig genforhandling af større kontrakter og fortsatte investeringer, der kan påvirke indtjeningen, oplyser selskabet.