Hans Savonije: Skal altid være klar til opkøb - timingen er vanskelig

Og med de stærke resultater er der også fulgt flotte pengestrømme fra driften, hvorfor der stadig er økonomiske muskler til flere opkøb, hvis muligheden skulle opstå.

Umiddelbart kigger det danske bryggeri dog ikke efter flere opkøb lige nu, hvor der fortsat er nok at gøre med at sikre en god integration af de allerede gennemførte køb.

Men man skal altid holde øje med markedet og holde sig klar, fortæller Hans Savonije, der er administrerende direktør hos Royal Unibrew.

»Ideelt set havde jeg ikke overtaget alle fire på så kort tid. Men mulighederne kommer, når de kommer, og så skal man beslutte, om man vil slå til eller ej,« siger topchefen til Ritzau Finans.

»Det er også vigtigt, at integrationen og forbedringerne af de købte selskaber skal ske nu. Det vil koste noget energi. Men det betyder ikke, at vi ikke altid er opmærksomme på, hvad der sker på markedet. Det er dog ikke vores mål at købe selskaber op konstant. Vi vil hellere vokse organisk,« siger Hans Savonije.

Han peger blandt andet på den massive stigning i antallet af bryggerier af specialøl, der betyder, at markedet nogle steder - eksempelvis i USA, men også i Europa - er steget til et for højt antal.

Derfor er konsolidering nødvendig, og det giver muligheder for opkøb. Den anden afgørende trend på den front i bryggeriverdenen er frasalg i forbindelse med større opkøb.

Et godt eksempel herpå er AB Inbevs køb af Sabmiller.

»Det er den største spiller, der køber den næststørste. På grund af konkurrencevilkår er der en masse ting, der skal sælges fra i sådan en forbindelse, og sådan noget skal man naturligvis altid holde øje med,« siger Royal Unibrew-topchefen.

Royal Unibrew havde ved udgangen af andet kvartal en nettogæld på 1,3 gange driftsresultatet (EBITDA). Det tal er dog siden steget, fordi det danske bryggeri har hældt omkring 660 mio. kr. i opkøbet af franske Etablissements Geyer Fréres.

Til gengæld generede de flotte resultater i andet kvartal også frie pengestrømme på 892 mio. kr. Og de penge skal bruges til dels gældsnedbringelse og dels udlodning til selskabets aktionærer.