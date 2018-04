Fødevaregigant får én på trynen efter straftold på grisekød i Kina: »Sell it or smell it«

En »hævntold« fra Kina rettet mod amerikansk svinekød og andre fødevarer barberede mandag en større luns af markedsværdien hos fødevaregiganten Tyson Foods, der har mere end 100.000 ansatte i USA.

Aktionærerne i Tysons Foods måtte sande, at de på blot en enkelt handelsdag havde mistet omkring 11 milliarder danske kroner, da straftolden fra Kina skar mere end seks procent af selskabets markedsværdi - det største fald på en dag i 17 måneder.

Det kinesiske styre svarede mandag igen på Donald Trumps planer om at indføre en told på stål på hele 25 procent. Det kinesiske svar består i, at landet vil indføre told på en række udvalgte varer fra USA - herunder frugt og svinekød. I alt 128 amerikanske varegrupper vil blive ramt af den kinesiske ekstra-told, som bliver sat til at udgøre 15 procent.

Hovedparten af de kinesiske toldsatser er målrettet det amerikanske landbrugserhverv.

Den kinesiske manøvre kommer til at martre en amerikansk fødevaregigant som Tyson Foods, der har Kina som et af sine største eksportmarkeder.

Ifølge det amerikanske erhvervsmedie CNBC skriver analytiker Timothy Ramey fra Pivotal Research, at det bliver »sell it or smell it« for Tyson Foods, som »med tabet af et meningsfuldt eksportmarked må sælge produkterne andre steder«.

I en første reaktion fra Det Hvide Hus lyder det, at Kina med sin toldaktion rettet mod USA »forstyrrer det globale marked«.

I en nyhedshistorie fra det statskontrollerede kinesiske medie Peoples Daily bliver der ikke lagt skjul på, at tolden på de amerikanske varegrupper er blevet indført som et modsvar på Donald Trumps toldplan rettet mod import af metal fra Kina.

China imposes tariffs on 128 items of imports from the U.S. including pork and fruit products starting Monday as a countermeasure in response to a previous U.S. move to slap tariffs on steel and aluminum imports: Ministry of Finance pic.twitter.com/qCYJLlobzR — People's Daily,China (@PDChina) 2. april 2018

Den optrappede handelskrig mellem USA og Kina fik mandag det toneangivende amerikanske S&P 500 og Nasdaq til at falde med henholdsvis 2,2 procent og 2,8 procent.

I forrige uge vurderede Philipp Schröder, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og ekspert i international samhandel, at en handelskrig mellem USA og Kina » kan blive rigtig godt for Danmark«.

Philipp Scröder sagde til Berlingske Business, at »hvis amerikansk svinekød ikke kan sælges i Kina, så vil jeg gerne køber aktier i Danish Crown«.

Hos Danish Crown er holdningen til armlægningen mellem USA og Kina dog noget mere afdæmpet.

»Det er meget nyt, hvilket betyder, at man skal man være lidt varsom med forudse, hvad der kommer til at ske. Vi kan se, at det kinesiske marked er noget svagt i øjeblikket og præget af lave priser,« siger Søren Tinggard, der er underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling.

Så det her er ikke noget, der kommer til at forgylde jer?

»Nej, det tror vi simpelthen ikke på. Det er markedssituationen ikke til.«

Men den kinesiske told er vel med til at svække de amerikanske slagteriers konkurrenceevne?

»Ja, alt andet lige så burde det være sådan. Men hvem, der kommer til at lukrere på det her ude på verdensmarkederne, mangler vi endnu at få svar på,« siger Søren Tinggaard.