Firstfarms-topchef: Har stadig likviditet til vækst trods glippet salg

Det var en aftale, der ellers kunne have tilført Firstfarms en avance før skat på cirka 40 mio. kr. og omkring 125 mio. kr. til fortsat vækst. Men da det ikke er lykkes at finde frem til en aftale, der er gensidigt tilfredsstillende, er forhandlingerne nu droppet.

Det er dog ikke noget, der umiddelbart sætter en kæp i hjulet på Firstfarms' udviklingsplaner i Østeuropa, lyder det fra selskabet selv.

»Overordnet set betyder det ikke noget. Vi har det likviditetsberedskab, der skal til for at gennemføre de vækstplaner, vi har,« siger Anders H. Nørgaard, der er administrerende direktør hos Firstfarms, til Ritzau Finans.

Han har mere anskuet forhandlingerne som en mulighed for ekstra kapacitet til vækstplanerne, der omfatter stigende produktion af både mælk og svin og en udvidelse af den jord, som det danske selskab driver.

I stedet vil Firstfarms fortsætte med at eje og drive jorden i Østrumænien, mens der samtidig kigges efter andre muligheder for en investor.

»Jorden ejer vi stadig uændret, og vi arbejder selvfølgelig med de samme modeller og tankegange, som vi hele tiden har gjort,« siger Anders H. Nørgaard.

»Casen går ud på at finde en investor, der vil overtage jorden. Vi skal så stå for driften, mens investoren ejer aktivet. Når investoren så vil af med jorden igen, har vi forkøbsret på jorden og del i en eventuel avance. Og vi undersøger stadig muligheden for en partner,« fortsætter direktøren.

Anders H. Nørgaard peger desuden på, at Firstfarms også stadig kigger efter lignende selskaber, som kan tilkøbes for at skabe vækst på den måde. Der er dog ingen specifikke selskaber på radaren netop nu.

Firstfarms-aktien endte onsdag uændret, og torsdag formiddag falder den med 0,4 pct. til 48,80 kr. Der er dog kun 50 aktier, der har skiftet hænder i dagens løb.