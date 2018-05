Det er blevet rekorddyrt at smide laks på grillen

Hvis du er sulten efter et stykke lækkert norsk laks, skal du finde den store tegnebog frem.



Bloomberg kan nemlig fortælle, at prisen er steget støt i 2018, til den nu har ramt en rekord. Den vender vi tilbage til.



Først skal vi vende årsagerne til prisstigningen – og dem finder vi bl.a. hos forbrugerne. De er nemlig blevet mere sundhedsbevidste, og så er der kommet flere laksesultne af slagsen i udviklingslande som Brasilien og Kina.



Faktisk siger Gorjan Nikolik, som er seafood-analyst hos Rabobank International Ltd., til Bloomberg, at efterspørgslen i de lande har været »vildt god«.

Men en anden presserende årsag til den stigende priskurve er også, at udbuddet simpelthen ikke kan følge med efterspørgslen. Lakse-producenterne er stadig ved at hele sårene efter et 2016, hvor parasitære havlus gjorde sit indtog i bl.a. den norske laksebestand.



I Kina var man ramt af et giftigt »røde vand«, hvor vandet bogstaveligt talt bliver rødt på grund af blomstringen af en bestemt giftig alge. Med millioner af fisks død til følge – her blandt andet laks, hvilket ramte bestanden hårdt, da Kina er den anden største leverandør.

I år får kolde norske farvande laksene til at spise mindre, og dermed vokser de ikke så meget, som man ønsker. På den anden side af Atlanten, i Chile, høster man fiskene tidligere, fordi man frygter flere giftige alger.



Og oppe i Alaska har man oplevet en sløv start på deres »lakse-løb,« hvor fiskene normalt bevæger sig til flodernes øvre breder for at gyde. Det fortæller Bloombergs Intelligence analyst Alvin Tai.



Alt sammen resulterer det altså i førnævnte prisrekord, som lander på 60 danske kroner kiloet ifølge Statistics Norway.



Gorjan Nikolik fra Rabobank International Ltd., siger, at forventningerne var, at udbuddet ville vokse, men at det ikke er sket. I stedet blev markedet skubbet op til et nyt max.



Til gengæld fortæller han, at man forventer at sommerens grill-sæson kan hjælpe leverancen af laks på vej. I Europa og Nordamerika griller folk nemlig typisk mere kød end fisk.