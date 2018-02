Danske storbønder vil sælge grisekød under navnet Goodvalley

»Velkommen til Goodvalley.«

Sådan vil det efter alle solemærker snart lyde, når man ringer til eller besøger landbrugsmastodonts Axzons hovedsæde på Axelborg i København samt svinefarme og slagterier i Polen, Ukraine og Rusland, skriver Landbrugsavisen.dk.

Årsagen til navneskiftet fra Axzon til Goodvalley er bl.a. markedsanalyser foretaget af mediebureauet Kunde & Co. For ved at markedsføre sig i det nye brand vil selskabet gøre sine produkter, svinekød, mere efterspurgte blandt forbrugerne på hovedmarkederne i Polen, Ukraine og Rusland.

»Ændringen af navnet fra Axzon til Goodvalley skal være med til at skærpe den kommercielle orientering mod forbrugerne, der i stigende grad efterspørger kvalitetsfødevarer, som fremstilles lokalt med garanteret styr på fødevaresikkerhed og respekt for natur og dyrevelfærd. Dét er kernen i vores forretningsmodel, og det nye navn og brand skal understrege vores dokumenterbare produkt- og produktionskvalitet, så Goodvalleys bæredygtige produkter kan blive forbrugernes klare førstevalg«, siger Tom Axelgaard, administerende direktør i Axzon.

Bestyrelsen lægger således op til, at Axzon A/S skifter navn til Goodvalley A/S. Den endelige beslutning om navneskiftet bliver taget på en ekstraordinær generalforsamling i koncernen mandag den 26. februar.

Axzon ejes af en række danske landmænd, bl.a. flere af landets største og mest velhavende svineproducenter, samt et datterselskab under Verdensbanken.

Axzon blev stiftet i 1994 af investeringsselskabet Polen Invest under navnet Poldanor. Hovedmanden var Tom Axelgaard, der i dag er koncernchef i Axzon. Koncernen er en vidtforgrenet forretning med markbrug, svineproduktion og svineslagterier.

»Siden etableringen i 1994 har koncernens datterselskaber skabt gode resultater og været i stand til at tiltrække, uddanne og fastholde de rette medarbejdere, levere produkter af høj kvalitet og samtidig forbedre dyrenes velfærd og helbred, mens miljøpåvirkningen er blevet stadig mindre. Den historie vil vi bygge videre på og styrke ved at skabe det fælles navn og brand Goodvalley,« siger bestyrelsesformand Anders Christen Obel.

Goodvalley er i øvrigt også navnet på et stort spansk firma, der bl.a. er ejet af fremtrædende landmænd og blev stiftet i 2009. Dette selskab producerer dog ikke grise, men noget helt andet. Nemlig tørrede svesker og rosiner samt valnødder. Produkterne eksporteres til mere end 25 lande.

Landbrugsavisen.dk skriver, at navnet og brandet Goodvalley skal indføres på koncernniveau og i datterselskaberne i de polske, ukrainske og russiske hjemmemarkeder. Brugen af navnet Goodvalley bliver også en del af Axzon-koncernens fokus på at få vækst i salget af forædlede kvalitetsprodukter, bl.a. kød fra grise, der er produceret uden brug af gmo-foder og antibiotika.

Fødevarekoncernen venter at omsætte for 1,7-1,8 mia. kroner og få en driftsindtjening på 440-480 mio. kroner målt på Ebitda i 2017.

Nøglepersonerne i Axzon er ud over administrerende direktør Tom Axelgaard bl.a. storaktionærerne, storbønderne Anders Bundgaard og Niels Rauff Hansen.