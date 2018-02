Danish Crown på storopkøb - overtager polsk firma med 1.000 ansatte

Danish Crowns polske datterselskab Sokolow overtager nu et større polsk fødevareselskab, Gzella Meat Group, med omkring 1.000 medarbejdere.

Med købet styrker Danish Crown-koncernen sin position i Polen mærkbart. Mens Sokolow står stærkt i den sydlige og centrale del af Polen, er Gzella Meat Group en stor spiller i det nordlige Polen, skriver Danish Crown i en pressemeddelse.

»Købet af Gzella er et stort skridt i retning af at nå vores strategiske mål, der går på at fordoble Danish Crowns forretning i Polen. Samtidig skaber vi et stærkt grundlag for fremtidig vækst i et land med 38 mio. indbyggere,« siger koncernchef i Danish Crown Jais Valeur.

Gzella Meat Group stiftet for 33 år siden i byen Osie syd for Gdansk, hvor firmaets største fabrik ligger. Virksomheden producerer forædlede produkter til både slagtere og en række polske supermarkedskæder. Med købet af Gzella vil Danish Crown styrke sin position som en af Polens førende virksomheder indenfor

premium kødprodukter.