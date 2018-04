Coca-Colas regnskab slukker analytikernes indtjeningstørst

Coca-Cola kom bedre ud af første kvartal 2018, end hvad analytikerne havde forventet.

Koncernen, der efter signede står bag en af verdens bedste brands, fik i kvartalet en indtjening på 47 cent per aktie mod en forventning om en indtjening på 46 cent per aktie.

Den justerede driftsindtjening landede på 7,6 mia. dollar kunne også mere end slukke tørste hos analytikerne, der havde set frem mod en indtjening på driften på 7,35 mia. dollar.

Det er blandt andet en satsning på sundere læskedrikke, der er med til at få indtjeningen til at stige - blandt andet Diet Coke.

Det er James Quincey, der er topchef i koncernen, der står bag den nye succes, skriver Bloomberg News.

Coca-Cola har for nylig relanceret Coke Zero og Diet Coke for at få løftet salget. Diet Coke har været inde i en periode, hvor der blev set skævt til den, i takt med at forbrugerne skar kunstige sødestoffer fra. I dag har Diet Coke fået et nyt udseende i en nye dåse og en anden smag.

Coke Zero er vokset med tocifrede vækstrater i kvartalet, mens Diet Coke er vendt tilbage til positiv vækst i Nordamerika som resultat af det nye udseende, oplyser koncernen.

En aktie i koncernen lægger an til en stigning i aktiekursen på 1,7 pct. i formarkedet.

/ritzau/FINANS