Coca-Cola tager stor slurk af kaffemarkedet: Køber kæde i gigantisk handel

Coca-Cola rykker ind på det konkurrenceprægede kaffemarked med et opkøb af den britiske kæde Costa Coffee. Læskedrikkæmpen med hovedsæde i Atlanta hoster op med 5,1 mia. dollar for kæden, som har 3800 butikker i 32 lande.

Købsprisen svarer til 32,5 mia. kr.

Det er Coca-Colas største opkøb i otte år, skriver Bloomberg News.

Coca-Cola har de senere år oplevet sodavandssalget gå tilbage, og selskabet går ind på kaffemarkedet for at opveje det faldende salg, skriver nyhedsbureauet.

»Costa giver Coca-Cola nye evner og ekspertise inden for kaffe, og vores system kan skabe muligheder for at skabe vækst for Costa-brandet på verdensplan,« siger Coca-Colas topchef, James Quincey, ifølge Reuters.

»Varme drikkevarer er et af de få tilbageværende segmenter af det totale drikkevarelandskab, hvor Coca-Cola ikke har et globalt brand,« tilføjer han.

I april bekendtgjorde Costa-ejeren Whitbread, at den var klar til at udskille Costa som et selvstændigt selskab, men i stedet kom det altså på amerikanske hænder.

Whitbread-aktien stiger 16,1 pct. på børsen i London efter nyheden om salget.