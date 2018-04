Cigaret-aktier i frit fald: Største dyk i et årti

Flere kvitter smøgerne. Et uforudset fald i antallet af leverancer førte til et dyk i cigaretgiganten Phillip Morris' aktier torsdag på hele 16 pct.

Det var ikke en god dag torsdag for aktionærer i cigaretgiganten Phillip Morris, som står bag mærker som Malboro, L&M og Chesterfield

Et dårligt resultat for første kvartal, som blev leveret torsdag, var skyld i, at cigaretgiganten oplevede et fald på hele 16 pct.

Det er det størst fald i aktien på én dag, siden Phillip Morris blev et aktieselskab i marts 2008. Det skriver The Wall Street Journal.

Phillip Morris’ fald på aktiemarkedet skyldes en kombination af, at antallet af leverancer i første kvartal blev 5,3 pct. lavere end forventet samt et skuffende salg for gigantens største satsning på et cigaretalternativ: E-cigaretten af mærket IQOS.

Det er et større fokus på de sundhedsmæssige konsekvenser ved rygning, der får salget af cigaretter til at falde. Indtil nu har cigaretfabrikanterne kompenseret for den faldne volume i salget med stigende priser, men den kurve ser nu til at være vendt.

På selv de ellers robuste tobakmarkeder som Japan, Rusland og Saudi Arabien oplevede Phillip Morris nemlig et faldende salg i første kvartal. Det er derfor ikke længere nok at sætte priserne op.

De senere år har cigaretfabrikanterne investeret milliarder i forskellige alternativer til cigaretterne for at gøre op for det lavere salg. Salget af de alternative produkter stiger dog kun svagt, hvilket ikke er nok til at gøre op for faldet på de traditionelle cigaretter.

Det skuffende resultat for første kvartal hos Phillip Morris trak også andre cigaretfabrikanter som Altria Group, British America Tobacco og Impereal Brands med ned i aktiefaldet.