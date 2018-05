Chr. Hansen ansætter ny koncerndirektør i farvedivision

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse.

Den nye koncerndirektør kommer fra en ledende direktørstilling hos amerikanske CP Kelco, der også er en ingrediensvirksomhed ligesom Chr. Hansen. Han har gennem de seneste 19 år varetaget flere forskellige stillinger hos CP Kelco, og siden 2015 har Klaus Bjerrum været en del af den globale direktion i selskabet.

Cees de Jong, der er administrerende direktør i Chr. Hansen, er stærkt tilfreds med ansættelsen af den nye direktør.

- Jeg er meget glad for at kunne meddele, at Klaus bliver den nye koncerndirektør for vores Natural Colors Division. Klaus har et stærkt forretningsfokus og er en dygtig leder med international erfaring.

- Natural Colors Division står stærkt på det attraktive marked for naturlige løsninger til fødevareindustrien, og det bliver en kerneopgave for Klaus at sikre, at Chr. Hansen fortsat kan drage fordel af vækstpotentialet fra konverteringsbølgen og skiftet mod coloring foodstuffs (fødevarer med farvende effekt) i dette marked, siger Cees de Jong i meddelelsen.

Klaus Bjerrum vil tiltræde sin stilling fra starten af august 2018.

Den tidligere koncerndirektør var Jørgen Erichsen. Han fratrådte stillingen 2. februar.