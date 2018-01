Carlsbergs nye fadølsanlæg løfter kvalitet, salg og indtjening

Det siger on-trade direktør for Carlsberg Danmark Simon Fibiger til Ritzau Finans.

I modsætning til de hidtidige stålfade så løfter Draughtmaster kvaliteten på øllet og mindsker spildet, da holdbarheden forlænges.

Øl i stålfade kan holde sig en uges tid og bevare kvaliteten, men Draughtmaster sikrer høj kvalitet i en måned. Dermed bliver det muligt at få fadølsanlæg ud på mindre beværtninger og øge antallet af øl på fad. Det reducerer også spildet.

Den forlængede holdbarhed skyldes blandt andet, at der i Draugtmaster ikke bruges kulsyre til at få øllet ud i hanerne.

Draughtmaster sikrer også, at der kan drives innovation - lanceres nye øl - nemmere og sikrere.

- Med stål har rotationen ikke været høj nok, og det har vanskeliggjort nylanceringer, men med Draughtmaster har vi fået muligheden for lettere at teste nye øltyper, siger Simon Fibiger.

Som eksempler nævner han Carlsberg 1883 og Tuborg Rå, som "virkelig har fået fart på" med salget i Draughtmaster.

SALGET STIGER

Grunden til, at der er en markant interesse fra både udskænkningsstedernes og Carlsbergs side til at udrulle Draughtmaster, er, at det giver øget indtjening.

- De steder, der er kommet over på Draughtmaster, har i gennemsnit oplevet et 50 pct. øget salg af specialøl, hvor der er større indtjening per fadøl end på almindelige pilsnerøl, forklarer Simon Fibiger, der ser det som den gode historie ved Draughtmaster.

Der er tale om et gennemsnit. Nogle udskænkningssteder har ikke haft fadølsanlæg før, fordi de ikke har kunnet sælge nok. Mens de steder, der har haft det før, har øget antallet af varianter og salget.

Det er Carlsbergs specialølstreenighed, Jacobsen, Grimbergen og Brooklyn, der driver væksten herhjemme.

På on-trade markedet, restauranter og barer, vokser Grimbergen med 25 pct. og Jacobsen med 20 pct. på et marked, der ifølge Simon Fibiger, oplever 10 pct. vækst.

- Den forlængede holdbarhed for Draughtmaster sikrer, at kunderne får et mere interessant udvalg i hanerne. Typisk to-tre varianter mere, hvilket typisk er en fordobling fra det nuværende, siger Simon Fibiger.

Han oplyser, at de fleste udskænkningssteder, der får Draughtmaster installeret, har fire-fem varianter på fad, og det typiske antal ligger mellem fire og ti varianter.

- En større portefølje giver stigende interesse. Nu kan vores kunder i højere grad tilbyde deres kunder, hvad der efterspørge, siger Simon Fibiger.