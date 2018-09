Carlsberg-topchef melder sig klar til flere opkøb

Carlsbergs topchef, Cees 't Hart, er parat til nye opkøb, efter at bryggeriet ikke blev en del af den seneste fusionsbølge i bryggeribranchen, skriver Bloomberg News.

I et interview med det finansielle nyhedsbureau siger han, at Carlsberg planlægger at begynde at se sig omkring efter opkøbsmuligheder i lande, hvor bryggerikoncernen allerede har en tilstedeværelse.

»Da jeg startede, havde vi ikke pengene. Nu har vi pengene, så noget har forandret sig,« siger topchefen.

Om omkring tre til fem år er det også planen at se efter nye markeder, siger han videre.

Pengestrømmene i Carlsberg er på de seneste år fordoblet til 7,27 mia. kr., og gælden er skrumpet ind. Mens Cees ’t Hart har haft succes med at reducere omkostningerne og forbedre overskuddet, siden han kom til Valby i 2015, har han dog endnu ikke fået sat skub i omsætningen.

Hvad angår målet for opkøbene, kan han dog komme til kort, for der mangler ganske enkelt selskaber til salg, erkender han.

»Vi gik glip af konsolideringen i ølbranchen i 2010-2015. AB Inbev gjorde det, Heineken gjorde det, vi gjorde det ikke - af gode grunde - men vi gjorde det ikke,« lyder det fra bryggerichefen.

Carlsberg har i Cees ’t Harts tid som CEO blot foretaget få, mindre opkøb. Nu vil selskabet gerne købe op, "når mulighederne opstår, men der skal to til en tango", lyder det ifølge Bloomberg.

Hvis planen om opkøb slår fejl, vil Carlsberg i stedet iværksætte aktietilbagekøbsprogrammer eller udbetale ekstra udbytte.

/ritzau/FINANS