Carlsberg mangler vækst: ATP presser på for opkøb

»Der skal to til en tango,« sagde Carlsbergs topchef, Cees t’ Hart, i februar om udsigten til at forhandle om nye opkøb i ølbranchen. Nu presser storinvestoren ATP yderligere på for at få topchefen til at byde nogen op til opkøbsdans. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen