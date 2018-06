Carlsberg genovervejer sine vækstplaner i Myanmar, efter at selskabet er løbet ind i flere problemer, heriblandt illegalt ølsalg, skatteforhold og overdrevent bureaukrati.

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

I 2015 åbnede Carlsberg et helt nyt bryggeri i Bago nord for Myanmars hovedstad Yangon efter en investering på over 600 mio. kr., men salget af øl og udviklingen i landet har efterfølgende ikke levet op til selskabets forventninger.

»Vi er oppe mod et skattesystem, der er fuldstændigt unfair, ekstremt slidsomt bureaukrati og konkurrence fra et stort illegalt salg af indsmuglet øl, som kommer ind over grænsen fra Thailand og Kina,« siger Carlsberg Myanmars administrerende direktør, Michael Jensen, til avisen Myanmar Times. Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Euromonitor er op til 30 pct. af den øl, der sælges i Myanmar, ulovligt importeret fra især nabolandet Thailand og til dels Kina. Normalt ligger skatten på øl på 60 pct., men de indsmuglede øl sælges til cirka 35 pct. under prisen. Derfor ses indsmuglingen, som en af de største udfordringer for Carlsberg samt andre bryggerier i Myanmar.

Ud over de illegale importerede øl, beklager Michael Jensen sig også over, at beskatningen af hård spiritus er langt mildere, hvilket nærmest gør en flaske whisky billigere end en flaske øl.

Han vurderer, at det legale ølmarked i landet kunne være tre-fire gange større end det er i dag, hvis regeringen ville ændre skattestrukturen.

Carlsberg ejer bryggeriet i Myanmar sammen med den lokale forretningsmagnat U Thein Tun, og bryggeriet har en kapacitet på 600.000 hl om året - en kapacitet som langt fra udnyttes. Bryggeriet producerer ud over Carlsberg også Tuborg og det lokale mærke Yoma.

