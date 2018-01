Carlsberg æder sig ind på rivalerne i kampen om de sunde øldrikkere

Carlsberg, Royal Unibrew og Harboe kæmper om den voksende andel af danskere, der drikker alkoholfri øl. Med sit alkoholfrie brand, Nordic, har Carlsberg kapret markedsandele fra de to andre danske bryggerier, hvorfor Carlsberg nu sidder på 53 pct. af markedet målt på værdi. For et år siden lå markedsandelen på 45,6 pct., viser tal fra analysebureauet Nielsens dagligvareindeks. Det skriver Finans.

»Det er rigtig dejligt for vores bundlinje, at vi vinder markedsandele. Det betyder også, at vi er med i en kategori i vækst, og den bølge skal vi selvfølgelig ride med på,« siger Christina Földes, brand manager og ansvarlig for Carlsberg Nordic, til Finans.

Mens markedet for øl er stagneret i Danmark, er salget af alkoholfri øl steget med 18,5 pct. over det seneste år på rullende basis, viser tal fra Bryggeriforeningen.

Det stagnerende ølsalg gør den alkoholfrie øl vigtig for bryggerierne, både nationalt og internationalt, mener analytiker Frans Høyer fra Jyske Bank.

»Det er en af de lommer, man må målrette sig mod, fordi det er et område i vækst. Det kan modvirke noget af det ølsalg, der ikke vokser,« siger han til Finans.

Til maj lancerer bryggeriet endnu en alkoholfri øl i Nordic-kategorien, denne gang en ale.