Cannabis-sodavand sender lille amerikansk selskab til vejrs på børsen

Den amerikanske læskedrikproducent New Age Beverages har annonceret, at det i næste måned vil præsentere flere læsedrikke indeholdende cannabis på en messe.

Ifølge mediet Business Insider er selskabets aktiekurs steget mere end 600 procent, siden annonceringen i onsdags. I en pressemeddelelse siger marketingchef Zach Ross:

»Vi mener, at vi har udviklet enestående forbrugerindsigt og fået adgang til førsteklasses teknologi i CBD-indeholdende (det aktive stof i cannabis, red.) drikkevarer i løbet af det sidste år, og vi er glade for at dele disse indsigter med vigtige detailpartnere.«

Udmeldingen kom, samme dag som Bloomberg News kunne berette, at Coca-Cola havde diskuteret muligheden for at udvikle læskedrikke med CBD med selskabet Aurora Cannabis.

Selskaber relateret til cannabis er ifølge Business Insider meget populære på aktiemarkedet i USA. Det får nogle analytikere til at sammenligne trenden med den, der omgav kryptovalutaer i starten af 2018. Her oplevede selskaber, som nævnte blockchain eller kryptovaluta, at deres aktiekurs steg, skriver mediet.

New Age Beverages, der har hjemme i Colorado, USA, stiger igen fredag på formarkedet. Aktien ligger næsten 14 pct. højere i 8,92 dollar.

/ritzau/FINANS