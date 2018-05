Whistleblower: Finanstilsynets hvidvaskrapport om Danske Bank har »væsentlige mangler«

Finanstilsynet uddelte i sidste uge hård kritik af Danske Bank i sagen om hvidvask af milliarder gennem bankens estiske filial.

Som Berlingske har afdækket i en serie artikler, kontrollerede diktaturet i Aserbajdsjan, Putin-­familien og FSB angiveligt en række lyssky konti i filialen.

Bankdirektør Lars Mørch og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bank­direktør, har forladt deres stillinger som konsekvens af sagen.

Trods kritikken af bankledelsen for at have reageret for sent og utilstrækkeligt har Finanstilsynet ikke fundet grundlag for politianmeldelser eller bøder til banken.