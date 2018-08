Vrede investorer vil rejse krav mod Hellerup Finans

En kreds af investorer, som har tabt penge på investering i det kuldsejlede Hellerup Finans, vil nu søge økonomisk kompensation til de mange investorer, som har lidt tab igennem investeringer i Hellerup Finans.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra foreningen Hellerup Finans Investor, som blev stiftet i juni.

Ifølge foreningen har mere end 500 private investorer investeret mere end 235 mio. kr. i Hellerup Finans, og den nye forening går efter at samle de mere end 500 aktionærer, obligationsejere og andre investorer, som har tabt penge efter Hellerup Finans' sammenbrud.

»Vi samler nu investorerne i foreningen til at varetage investorernes interesser. Vi vil have en advokats vurdering af, om der er mulighed for at søge erstatning for den kvarte milliard kroner, som nu er forsvundet. På baggrund af en foreløbig vurdering, ser der ud til at være et retligt grundlag for at rejse en eller flere erstatningssager,« siger foreningens bestyrelsesformand Kim Nielsen.

Bag foreningen står investorer, som samlet har investeret for over 40 mio. kr.

»Hellerup Finans-koncernen solgte investeringsaktiver til ikke-professionelle investorer med lovning om store afkast. Mange helt almindelige mennesker er med henblik på at foretage investeringerne blevet lokket til både at bruge pensionsmidler og udbetalte arbejdsskadeerstatninger ligesom enkelte på opfordring af Hellerup Finans har optaget lån i deres hjem. Langt den overvejende del af investeringerne må nu anses for tabte,« skriver foreningen i pressemeddelelsen.

Foreningen har hyret advokat Charlotte Castenschiold til at undersøge, i hvilket omfang nuværende eller tidligere ledelesesmedlemmer, revisorer eller andre kan stilles til ansvar.

»Advokaten skal tillige undersøge, om der er grundlag for at indgive politianmeldelser,« fremgår det.

Foreningen fortæller også, at såfremt der er opbakning til det, vil foreningen også undersøge investeringer og forholdene i en stribe andre selskaber og projekter, som Hellerup Finans har udbudt. Investeringer, som ifølge foreningen kan havde kostet investorerne yderligere tab på mere end 100 mio. kr.

»Det drejer sig om investering i blandt andet Venere Invest, Solar Energy Company I-IV, Just-Sold og Lyngby Boldklub,« skriver foreningen.