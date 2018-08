Vestjysk-direktør: Tørke kan ikke ødelægge os

Det er dog umuligt at kende den endelig konsekvens, før høsten er i hus, siger bankdirektør Jan Ulsø Madsen efter bankens halvårsregnskab onsdag.

»Med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, har vi taget højde for de skader, tørken kan give vores kunder i de nedskrivninger, vi har foretaget«, siger Jan Ulsø Madsen til Ritzau Finans.

»Der er mange forskellige meldinger om det her. Vi kan først rigtig gøre skaderne op, når den endelige høst er bjerget. Det, vi kan se nu, er, at vi kan håndtere det i banken. Det er ikke noget, der kan ødelægge os,« slår han fast.

Vestjysk Bank har i andet kvartal nedskrevet 77 mio. kr. på landbruget - årsagen skal dog ikke kun findes i tørke, men også i fortsat lave svinepriser.

Banken arbejder for at få eksponeringen mod landbruget ned på 15 pct. Den ligger lige nu på 17 pct.

Mens toplinjen i første halvår var presset af konkurrencen i branchen, var generelt reducerede nedskrivninger med til at sikre en stigende bundlinje.

»Vi leverer et tilfredsstillende resultat. Der er selvfølgelig et stykke vej endnu, før vi synes, at vi er helt, hvor vi skal være. Men vi er godt på vej. Det, vi kan se, er, at vores indtjening - ligesom hos mange af vores konkurrenter - er under pres. Men vi glæder os over, at vores nedskrivninger er faldet«, siger Jan Ulsø Madsen.

Han påpeger, at banken kan fremvise et overskud for ottende kvartal i træk. Banken opnåede i første halvår basisindtægter på 458 mio. kr., hvilket er et fald fra 512 mio. kr. i samme periode året før, og tilbagegangen skyldes primært lavere gebyrer, men også lidt mindre renteindtægter.

Resultatet før skat er til gengæld steget til 129 mio. kr. fra 115 mio. kr. i samme periode året før, og det kan forklares med, at nedskrivningerne er på 95 mio. kr. mod 142 mio. kr. i samme periode året før.

Regnskabet var ledsaget af fastholdte forventninger, og dermed ser banken stadig et resultat før skat på 175-250 mio. kr. i 2018.

