Væbnede indbrudstyve gik efter tocifret millionbeløb i bitcoin

En søvnig britisk landsby omkranset af marker syd for Oxford. Et fredfyldt sted, hvor der har været fem forbrydelser på det seneste år. Men lige nu foregår et forsøg på et millonrøveri på den stille villavej. De har bundet hans kone. Slået en anden mand ned. Han tror, de har et våben.

De lagde parrets barn ud i barnevognen udenfor. De forsøger at få ham til at udleverer værdigenstandene – det lykkedes ikke. Manden fra Oxford får lov til at beholde sine 1,8 millioner pund, eller cirka 15 millioner kroner, i bitcoin. Andre krypto-rige har været mindre heldige.

Alt efter hvor meget de har, er mønterne som at have sjældent maleri. Mark Shone, Topchef hos Explain The Market DEL CITAT

»Disse kriminelle er højest sandsynligt blevet fanget i den nuværende popularitet for bitcoin,« siger topchef Mark Shone fra det britiste researchbureau Explain The Market til Express.

»Men alt efter hvor meget de har, er mønterne som at have sjældent maleri. At forsøge at veksle store summer til almene penge uden at vække opsigt vil være meget svært.«

Fysisk overfald i jagten på virtuelle møntfod er i udvikling, skriver New York Times. En ny generation af ’krypto-rige’, der har investeret i bitcoin og andre kryptovalutaer, har givet kriminelle blod på tanden. Det er der flere grunde til, men tre åbenlyse aspekter, der forklarer den pludselige interesse, er samtidig kerneværdier for virtuel valuta: De er anonyme, der tages afstand fra dem på det almene finansmarked, og deres transaktioner er uigenkaldelige.

Fra Thailand til Canada

I takt med at værdien på krypto er steget med raketfart, ser man flere røverier rettet mod ejere af de digitale penge. En ung russer på et værelse i Phuket. Chefen for en kryptobørs i Ukraine. En mand, der blev holdt fanget af en ’ven’ i New York. En tyrkisk forretningsmand var tvunget til at afleverer kodeordet til sin krypto-konto, også kaldet ’wallet’.

Fra et kriminelt perspektiv er der en appel i kryptorøverierne, som bunder i måden valutaen er skabt på: Kryptovaluta er anonymt og udenfor det regulerede banksystem. Hvor der ved røverier, der involverer dankort eller netbank, er du i stand til at få banken til lukke kortet eller blokere transaktionen efterfølgende. Det er ikke muligt med overførsler af kryptovaluta, der foregår via en blockchain og per automatik.

Samtidig udfordrer det erhvert opklaringsarbejde, og selvom et mindre antal sager opklares, er det få – og ofte med hjælp fra eksempelvis overvågningskameraer, skriver The New York Times.

Også i Storbritannien, ser nogen kryptovaluta som en større del af kriminalitet.

Chef for Scotland Yard’s Kommando for Organiseret og Alvorlig Kriminalitet, politiinspektør Mick Gallagher, siger til Expess at bander har vendt sig mod kryptovalutaer.

»I øjeblikket, føles det som en mærkbar stigning.«