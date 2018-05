Estisk og dansk tilsyn spiller sorteper om Danske Bank

Der er opstået tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret for at komme til bunds i en af de største skandalesager i den danske erhvervshistorie, Danske Banks hvidvask af milliarder af euro gennem sin estiske filial.

Det estiske finanstilsyn mener nemlig, at det danske finanstilsyn har hovedansvaret for at komme til bunds i sagen og omvendt. Det skriver Jyllands-Posten Erhverv ifølge Ritzau Finans.

I to forskellige interviews til avisen har de to tilsynstopchefer fortalt to forskellige ting.

»Det er ligesom i en amerikansk film, hvor politivognen stopper, når nogen kører ind i en anden stat, og hvor der er en vogn på den anden side, der tager over,« har Jesper Berg, topchef for Finanstilsynet i Danmark, sagt med henvisning til, at det danske finanstilsyn ikke kan undersøge hvidvasksagen, da den er foregået i et andet land.

Den udlægning skyder den estiske tilsynschef, Kilvar Kessler, dog ned. Han mener derimod, at hvidvasksagen bør være en del af det danske tilsyns kontrol med Danske Banks risici.

- Du kan ikke skære en del af risikokontrollen ud af dit tilsyn.

- Det hjemlige finanstilsyn har overblikket over den overordnede risikokontrol og derfor naturligvis også ansvaret for den, siger den estiske tilsynschef, der samtidig slår det fast, at det estiske tilsyn allerede i 2015 lukkede sin undersøgelse af sagen.

Usikkerheden om det konkrete ansvar får SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, til at kræve et nyt hastesamråd i sagen, så den danske regering kan få afklaret med den estiske, hvem der tager sig af hvad i forhold til denne sag, skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Sagen om Danske Bank er blevet oprullet af Berlingske Business, der siden 2017 har afsløret, hvordan Danske Bank i Estland har vasket milliarder euro hvide.

Og at Danske Banks absolutte top i årevis var opmærksom på problemet uden at handle på det.

/ritzau/