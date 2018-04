Tryg når stigende overskud trods vejrskader og investeringsmodvind

(ARKIV) Trygs hovedkontor i Ballerup, mandag den 9. oktober 2017. På trods af flere vejrrelaterede skader og et faldende investeringsafkast er det lykkedes Tryg at komme bedre end ventet ud af første kvartal målt på bundlinjen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

På trods af flere vejrrelaterede skader og et faldende investeringsafkast er det lykkedes Tryg at komme bedre end ventet ud af første kvartal målt på bundlinjen.

Regnskabet for årets første tre måneder viser et nettoresultat på 426 mio. kr., hvor analytikerne ifølge et medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates havde regnet med et kvartalsoverskud på 362 mio. kr.

I 2017 lå nettoresultatet på 605 mio. kr. i kvartalet.

Tilbagegangen skyldes i høj grad investeringsresultatet, som faldt til 9 mio. kr. fra 223 mio. kr. i første kvartal 2017, hvor finansmarkederne generelt var positive og gav gode afkast til investorerne.

Analytikerne havde ventet et negativt investeringsresultat på 7 mio. kr. i kvartalet.

»Resultat før skat er påvirket af et meget lavere investeringsresultat, hvilket skyldes et fald i MSCI Equity Index på cirka 2 pct. i første kvartal 2018,« udtaler Morten Hübbe, koncernchef i Tryg, i forbindelse med regnskabet.

Resultatet af selve forsikringsdriften faldt til 563 mio. kr. fra 568 mio. kr. i første kvartal 2017, mens analytikerne her havde ventet et resultat på 537 mio. kr.

»Vi leverer et tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat på niveau med første kvartal 2017 på trods af et stigende niveau af vejrskader på 44 mio. kr.«

»Niveauet af rørskader i Danmark på grund af frost var fire gange højere sammenlignet med første kvartal 2017, og vi så de laveste temperaturer i den vestlige del af Norge gennem de seneste 30 år,« siger Morten Hübbe.

Combined ratio - der er et udtryk for erstatninger og omkostninger i forhold til præmieindtægterne - landede på 87,1. Her var konsensus en combined ratio på 88,1.

Sammen med regnskabet for første kvartal justerer forsikringskoncernen en anelse ved sine forventninger til væksten i 2018 som følge af et par mindre opkøb.

Tryg venter nu en vækst i præmieindtægterne i den høje ende af intervallet 0-2 pct., hvilket er eksklusive opkøbet af konkurrenten Alka, der endnu ikke er faldet på plads.

Tidligere ventede Tryg en vækst på 0-2 pct.

Ændringen skyldes opkøbet af norske Obos samt Troll Forsikring, der blev offentliggjort i første kvartal. Derudover har Tryg overtaget FDM's forsikringskunder, som indgår i regnskabet fra starten af 2018.

