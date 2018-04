Topdanmark: Lavere investeringer rammer bundlinjen

Overordnet set havde selskabet nemlig et godt første kvartal, der også medfører en samlet opjustering af forventningerne til hele 2018. Men i investeringsdelen fik Topdanmark et lille underskud mod et overskud på den post et år tidligere, og det rammer bundlinjen.

Den post, som Topdanmark kalder for investeringsafkastet, blev i første kvartal minus 19 mio. kr. mod et overskud på 152 mio. kr. i første kvartal sidste år. Investeringsresultatet, der er efter forrentning og kursregulering af skadehensættelser, blev minus 45 mio. kr. mod et plus på 121 mio. kr. i første kvartal 2017.

Analytikerne havde ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates ventet et investeringsresultat på plus 3 mio. kr.

»Vi havde et godt investeringsafkast i første kvartal 2017, men her i første kvartal 2018 har vi ramt et af de kvartaler, hvor afkastet på aktier og danske realkreditobligationer ikke har været med os. Men ser vi på selve kerneforretningen, nemlig det forsikringstekniske resultat, har vi der en fremgang i resultatet på 19 mio. kr.«, siger Peter Hermann, der er administrerende direktør hos Topdanmark, i en skriftlig kommentar.

På de nedre regnskabslinjer tjente Topdanmark i første kvartal 344 mio. kr. før skat og 267 mio. kr. efter skat. Det skal sammenlignes med henholdsvis 534 mio. kr. og 415 mio. kr. i første kvartal 2017 og analytikernes forventninger om et resultat før skat på 349 mio. kr. og et nettoresultat på 273 mio. kr.

