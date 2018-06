Topchefer advarer om skæv udlændingedebat

Godmorgen,

I dagen nyhedsoverblik skal vi høre om en lang række af landets topchefer, der håber at den kommende valgkamp kommer til at handle om meget andet end udlændinge. I Europa bliver den lange græske gældkrise meldt overstået, og så er en dansk topchef klar til at »kaste med håndgranater« for at få en mere strømlinet virksomhed.

Udlændingedebatten må for ikke overskygge langt vigtigere emner i en kommende valgkamp. Det siger 10 af landets topchefer, som Finans har talt med mindre end 12 måneder før, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer til at udskrive valg.

De advarer om, at for meget fokus på flygtninge og udlændinge kan afspore en efter deres opfattelse langt vigtigere debat om, hvordan borgere og virksomheder skal indrette fremtidens Danmark.

»Jeg frygter, at vi kommer til at tale indvandring. Selvfølgelig er det noget, der skal håndteres, men omvendt skal vi ikke lukke os inde bag vores ligusterhække. Det går ikke,« siger Flemming Bendt, adm. direktør i ISS Danmark.

Samme melding lyder fra blandt andre Marianne Dahl Steensen, direktør for Microsoft Danmark, Mads Nipper, adm. direktør i Grundfos, Morten Hübbe, topchef i Tryg og flere andre.

»Når jeg som erhvervsleder kigger på de seneste valgkampe, er jeg ked af, at det fylder så meget. Der er andre ting, jeg synes er meget vigtigere,« siger Novozymes’ topchef, Peder Holk.

Samlet mener topcheferne, at emner som mangel på kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, teknologisk udvikling og bæredygtighed bør fylde langt mere i den kommende valgkamp.

Gældkrise slut

Den otte år lange græske gældskrise ser sendelig ud til at være slut. Sådan lød meldingen efter et møde mellem eurozonens finansministre, hvor afslutningen på den økonomiske redningsplan for Grækenland er blevet drøftet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 20. august stod Grækenlands sidste låneprogram til at udløbe. Men efter et marathonmøde i Luxembourg er eurolandene tidligt fredag morgen nået til enighed om at give Grækenland gældssanering samt en stor udbetaling.

Aftalen betyder, at Grækenland kan udsætte tilbagebetalingen af landets milliardgæld i ti år, hvilket skal give landet et finansielt pusterum. Samtidig får Grækenland en økonomisk indsprøjtning på 15 milliarder euro.

»Den græske krise ender her til aften,« sagde Pierre Moscovici, der er EU's økonomikommissær.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, understregede, at Grækenland har formået at leve op til de krav, der er blevet stillet til gengæld for den økonomiske støtte.

»Vi må anerkende, at Grækenland har gjort det rigtig godt - de har opfyldt deres forpligtelser,« siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Grækenland har fået økonomisk støtte for omkring 275 milliarder euro siden 2010.

Håndgranater fra Novo

Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen har længe rejst rundt med et budskabet om, at den store danske medicinalkoncern skal være en mere strømlinet og dynamisk virksomhed. Men nu sætter Novo-bossen ekstra kolorit på formaning.

På et medarbejdermøde i selskabets hovedkvarter for nogle uger siden talte åbent om behovet for »kaste nogle granater«.

Hos Novo Nordisk afviser kommunikationsdirektør Mike Rulis, at topchefens udtalelser om at kaste granater kan kobles til en potentiel spareplan.

»Han brugte udtrykket throw some hand grenades som en metafor for, at han gerne vil ruske op i nogle ting. Formuleringen faldt i forbindelse med en diskussion om behovet for at forenkle eller fjerne nogle interne processer, som med tiden har mistet deres værdi eller er blevet meget bureaukratiske,« siger Mike Rulis.

Da Lars Fruergaard Jørgensen afleverede sin granat-metafor i maj, vakte hans udtalelse i første omgang ikke større opsigt internt i Novo Nordisk. Siden da er Novo blevet hyllet godt og grundigt ind i rygter om, at selskabets ledelse er undervejs med en kæmpe fyringsrunde.

Derfor bliver topchefens budskab nu læst i et noget andet lys flere steder i Novos organisation.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

På nøgletalsfronten står der PMI og dermed tillidsindikatorer på menuen med tal fra Tyskland, EURzonen og USA.

Sol, sommer og masser af varme fik endnu engang Royal Unibrew til at opjustere forventningerne til årets regnskab. Selv om opjusteringen skyldes det ekstraordinære gode maj vejr, og ikke kan påregnes at blive gentaget og være tilbagevendende, kan der alligevel være lidt aktiebrus til de efterhånden meget forkælede Royal Unibrew aktionærer.

OPEC ministrene samles og med til mødet er et forslag fra ikke mindst Rusland og Saudi Arabien om at øge olieproduktion med anslået 1 mio. tønder olie dagligt. En produktionsforøgelse skal tjene flere formål. Dels skal det balancere oliemarkedet, hvor olieproducenterne har en stærk interesse i et stabilt marked. Dels skal det give udvalgte producenter mulighed for at kapitalisere på de oliepriser, som siden lavpunktet i januar 2016 er blevet 3 doblet. På den ene side står Rusland og SA. Modsat ønsker Iran, Irak og Venezuela ikke at hæve produktionen. Det handler ikke kun om olien, markedet og priserne, men drejer sig også om storpolitik. Saudi Arabien kan ikke komme overens med Iran. Iran er uenig med de fleste og har til lejligheden lavet en uhellig alliance med deres ærkefjender Irak. Venezuela ønsker på sin side at støtte en fastholdelse, givetvis fordi USA og Donald Trump har kritiseret OPEC for at producere for lidt og holde oliepriserne kunstigt høje.

Det sker på markederne

De asiatiske aktier ligger med overordnede kursfald fredag, hvor USA's handelsstrid med Kina og mange andre lande begynder at brede sig til virksomhedernes overskud, mens oliepriserne svinger op til Opecs weekendmøde, hvor en øget produktion står på dagsordenen.

I Tokyo falder Nikkei-indekset 1,0 pct.

Kina er blandt de få markeder, der er kommet godt fra start. Shanghai Composite er steget med 0,4 pct.

Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et dyk på 0,5 pct., og Singapores Strait Times-indeks dropper 0,4 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,5 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et minus på 0,2 pct.

Fredag morgen ligger de amerikanske futures med stigninger på op mod 0,2 pct.