Tidligere Lyngby-ejer er nu konkurs

I sidste uge blev Lyngby Boldklub reddet af en gruppe private investorer efter økonomiske problemer hos ejeren, Hellerup Finans.

Nu er Hellerup Finans-koncernen, som i januar har skiftet navn, taget under konkursbehandling.

Oprindeligt skulle det have været en rekonstruktion, men i Sø- og Handelsretten tirsdag formiddag, endte det med, at selskabet blev taget under konkursbehandling, skriver Tipsbladet.dk

Tipsbladet.dk var til stede i Sø- og Handelsretten og overværede retsmødet, og her begærede advokat Lars Skanvig det tidligere Hellerup Finans A/S konkurs.

Ifølge Tipsbladet kom det frem på retsmødet, at Skat har 3,2 mio. kr. til gode i det tidligere Hellerup Finans, der nu har skiftet navn navn til Selskabet af 1. juni 2005 A/S. Samtidig kom det frem på retsmødet, at der var aktier tilbage i selskabet på nogle få millioner kroner - dels via inventar, dels via en solgt bil.

Allerede i januar kunne Berlingske Business fortælle, at Hellerup Finans-koncernen lukker.