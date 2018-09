Ti procent af Danske Banks overskud kom fra estisk filial: »Det skriger til himlen«

Godmorgen,

Danske Bank har de seneste døgn tiltusket sig en masse opmærksomhed i kølvandet på bankens undersøgelse af mistænkelige pengeoverførsler i Estland.

Vi forsøger her at give dig et overblik over seneste nyt i hvidvasksagen, så følg godt med:

1

Selv om Danske Bank har brugt omkring 200 mio. kr. på en advokatundersøgelse, så mangler vi fortsat et centralt svar: Hvor er alle de 1.500 mia. kr., der strømmede gennem Danske Banks estiske afdeling, forsvundet hen? Det manglende svar har skabt frustration i investorkredse. For det centrale hul kan udløse en enorm amerikanske bøde, skriver Berlingske. Det interessante er, hvem der modtog alle disse transaktioner, siger bankanalytiker Andreas Håkonsson fra Exane BNP Paribas. Tilbage i 2015 mærkede den franske storbank BNP Paribas selv amerikanernes vrede, da den gik med til at betale 48,5 mia. kr. til de amerikanske myndigheder, fordi banken havde været medvirkende til at bryde amerikanske sanktioner mod handel med Sudan, Iran og Cuba.

Vi hopper videre til Finans, som i dag kan fortælle, at op til 10 pct. af hele Danske Banks overskud kom fra Estland. Indtjeningen i den lille estiske afdeling var så høj i forhold til resten af koncernen, at det ifølge eksperter burde have fået alarmklokkerne til at ringe på direktionsgangen. »Hvis det er rigtigt, skriger det til himlen, at man ikke har mere fokus på det,« siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft fra rådgivningsvirksomheden Revisorjura. Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, oplyste onsdag, at de estiske aktiviteter blot udgjorde 0,5 pct. af bankens balance, mens filialens indtjening udgjorde få pct. af den samlede koncernindtjening. Det er ifølge Finans korrekt, når man ser på gennemsnittet i årene 2007-2015, hvor hvidvaskningen fandt sted. Men der var flere enkeltår, hvor den estiske indtjening var væsentligt højere.

Det belgiske firma, Deminor, der er eksperter i gruppesøgsmål, vil forsøge at samle Danske Bank-investorer til at kræve en uvildig undersøgelse af Danske Bank. »Vi har fulgt sagen tæt og var virkelig spændte på ansvarsskrivelsen, og en af de største overraskelser for mig var, at Bruun & Hjejle selv erkender, at undersøgelsen ikke har været uvildig,« siger Edouard Fremault, partner i Deminior til Børsen. Ifølge bankens egen undersøgelse tyder det på, at halvdelen af de 1.500 mia. kr. - svarende til 745 milliarder kroner - er formodet hvidvasket.

Finanstilsynet besluttede torsdag at genåbne sagen mod Danske Bank. Arbejdet vil fokusere på, om grundlaget for tilsynets afgørelse i maj vedrørende det ledelsesmæssige ansvar har ændret sig, forklarede Jesper Berg. Meldingen kom, dagen efter at Danske Bank præsenterede sine interne undersøgelser af hvidvask i bankens estiske filial. Ifølge Jesper Berg har Danske Bank i flere tilfælde givet misvisende forklaringer til Finanstilsynet, som altså har besluttet at gå ind i sagen igen.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Ud over hvidvasksagen kan vi også lige nå at få en anden nyhed med. Torsdag steg de amerikanske aktier steg igen, og for både S&P 500-indekset og Dow Jones blev det til rekordlukninger. Den gode stemning var udløst af fokus på den stærke amerikanske økonomi, skriver Ritzau Finans.

Det brede S&P 500-indeks steg med 0,8 pct. og lukkede i rekordniveau 2930,87 point. Dermed blev den seneste top i 2914,04 fra slutningen af august overgået. Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, kopierede den bedrift ved at vinde 1,0 pct. og lukke i indeksniveau 26.657,38. Dermed blev rekorden fra slutningen af januar også slået.

Også aktierne på Nasdaq havde en fin torsdag med et plus på 1,0 pct. Indekset mangler dog endnu at genvinde omkring 1 pct., før det er forbi sin top fra slutningen af august. Fredag morgen fortsætter den positive stemning. De amerikanske indeksfutures ligger med stigninger på op til 0,1 pct.

Med hjælp fra Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, har vi udpeget tre ting, som bør have investorernes interesse.

Torsdag bød på en markant stigning for Danske Bank-aktien. Fremtiden er fortsat meget usikker, og investorerne bør ikke pr. automatik forlade sig på, at det værste også virkelig er overstået for Danske Bank. Det afgøres på det tidspunkt, hvor investorerne ved om de amerikanske myndigheder går ind i sagen.

Tyske, amerikanske og europæiske PMI-tal samt betalingsbalancetal fra Danmark tegner de seneste makronyheder, som investorerne kan få inspiration fra.

Efter nye indeksrekorder i USA er der her til morgen en god aktiestemning i Asien. Der er gode muligheder for, at det også vil forplante sig til den danske aktiehandel ved åbningen. Det amerikanske aktieindeks S&P 500-indeks er tæt på en ti pct. stigning i år til dato. Derimod kan de danske aktier ikke følge den generelle positive udvikling med et hidtidigt fald på to pct. Investorerne kigger indtil videre forgæves efter et dansk comeback. Måske kommer det nu?

De asiatiske aktiemarkeder ligger med gevinster over hele linjen fredag.