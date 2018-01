Sydkorea klar til at forbyde handel med kryptovalutaer

Et af de hidtil største slag mod kryptovalutaer som bitcoin ramte torsdag, da Sydkoreas justitsminister, Park Sang-ki, varslede en ny lov, der helt kan forbyde handel med kryptovalutaer i Sydkorea, som er verdens tredjestørste kryptomarked.

»Der er store bekymringer med hensyn til virtuelle valutaer, og justitsministeriet er ved at forberede en lov, der skal forbyde handel med kryptovalutaer på børser,« sagde Park på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det fik straks kryptovalutaer over en bred kam til at rasle ned globalt, mens det børsnoterede selskab Omnitel, der er medejer af kryptobørsen Bithumb, drattede med 30 procent på aktiebørsen i hovedstaden Seoul.

På de sydkoreanske kryptobørser, hvor en vild efterspørgsel har sendt priserne endnu højere op end i resten af verden, faldt bitcoin torsdag med godt 20 procent. Uden at medregne de koreanske børser fik meldingen globalt set værdien af kryptovalutaer som bitcoin, ripple og ethereum til at falde med i omegnen af ti procent. Det viser tal fra Coinmarketcap.com, som overvåger priserne på kryptovaluta og tidligere på ugen fjernede de koreanske kryptobørser fra sine opgørelser på grund af den store prisforskel.

Ransagning af kryptobørser

Fra den sydkoreanske præsidents kontor blev det torsdag eftermiddag understreget, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning, men det fik kun kryptovalutaerne til at rette sig marginalt.

Den skarpe sydkoreanske melding kommer samme uge, som myndighederne har ransaget en række af de største kryptobørser i Sydkorea, herunder Bithumb, fordi myndighederne har mistanke om, at de bliver brugt til skatteunddragelse.

Finansministeriet i Sydkorea er for flere måneder siden gået i gang med at se på, hvordan gevinster på kryptovalutaer skal beskattes.

Justitsminister Park Sang-ki påpegede desuden, at det er nødvendigt at stramme reguleringen, fordi flere og flere kaster sig over investering i kryptovalutaer. Ifølge Reuters drejer det sig om alt fra studerende til husmødre, og myndighederne er bange for, at krypvalutaerne, der steg vildt i 2017, er ved skabe en form for ludomani blandt mange sydkoreanere.

En anden af de sydkoreanske kryptobørser, Coinone, har ifølge erhvervsavisen Financial Times i forvejen været i politiets søgelys, fordi børsen indtil den 18. december tillod såkaldt »shorting« af kryptovaluater, der øger den potentielle gevinst eller det potentielle tab yderligere. På politiets anbefaling har Coinone dog droppet denne form for handel.

I forvejen har de sydkoreanske myndigheder forbudt anonyme kryptokontoer for at få bedre kontrol med, hvad der foregår.