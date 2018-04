Sydbank og Nykredit får smæk for skattefinte

Sydbank anerkender ikke afgørelsen, og banken vil forsøge at få sagen prøvet på ny.

Rådet gik på, at kunden skulle låne penge med sikkerhed i deres spanske hus i Nykredit og derefter investere dem i Sydbank i Schweiz. Bankerne har tabt én sag indtil videre. Sagen handler om et britisk ægtepar, der lånte og investerede over 1 mio. euro, og tabte omkring halvdelen.

For mange af kunderne endte den finte dog med store tab. Lånene bliver, efter dom fra den spanske appeldomstol, annulleret, og Sydbank skal betale næsten en halv million euro tilbage til en det britiske ægtepar.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Sydbank anerkender ikke afgørelsen, og banken vil forsøge at få sagen prøvet på ny.

»Sydbank har ikke været inddraget i retssagen i Spanien. Vi blev først bekendt med sagen for få uger siden, da dommen var afsagt. Sagen er derfor ensidigt oplyst af modparten, og vi er ikke enige i sagsfremstillingen. Vi anerkender derfor ikke afgørelsen,« skriver Sydbanks juridiske direktør Karin Sønderbæk i en mail til Børsen.

Nykredit har ifølge avisen kæmpet for at få de lånte penge tilbage.

»De prøvede på et tidspunkt at smide mine klienter ud af deres hus, mens vi lykkedes med at stoppe det,« siger kundernes advokat Antonio Flores til Børsen.

Nykredit vil forsøge at få tilladelse til at anke sagen til den spanske højesteret, da de ikke kan genkende den måde, som sagen er præsenteret for domstolen på, skriver avisen.

