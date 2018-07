Svindler hvidvaskede for millioner i Danske Bank - mens banken ryddede op

Danske Banks filial i Estland blev så sent som i efteråret 2015 misbrugt til hvidvask i en amerikansk svindelsag - mens banken var i gang med at rydde op i de problematiske forhold i filialen.

Alt imens Danske Bank var ved at rydde op i de problematiske forhold i bankens estiske filial, der gennem årevis var blevet misbrugt til at hvidvaske flere milliarder kroner, blev selv samme filial misbrugt af forbrydere i en amerikansk svindelsag. Det viser retsdokumenter, som nyhedsmediet Finans.dk har fået indsigt i.

Over et forløb på mindre end to uger i starten af september 2015 røg 8,9 mio. dollar (svarende til cirka 59 mio. kroner ved datidens dollarkurs) først ind på en konto i Danke Bank for derefter for langt størstedelens vedkommende at blive kanaliseret videre til andre konti i lettiske banker.

Kontoen i Danske Bank tilhørte Torir Inter LP, et udenlandsk firma, som ifølge Finans.dk er registreret i Skotland. Pengene kommer fra en konto i den græske bank Eurobanks cypriotiske filial, som ifølge retsdokumenterne spillede en central rolle i en amerikansk svindelsag, hvor et anonymt amerikansk selskab blev franarret næsten 99 mio. dollar af en svindler, der udgav sig for at være en af selskabets underleverandører og fik ad den vej lokket selskabet til at overføre den markante sum, inden amerikanerne lugtede lunten.

Misbrug skete under oprydning

Sagen viser, at Danske Banks estiske filial blev brugt som transit i endnu en hvidvasksag, og det endda mens banken gennem et års tid havde været i fuld gang med at lukke ned for den problematiske afdeling for såkaldte non-residents.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvaskskandalen Finanstilsynet rettede i maj hård kritik af Danske Bank for at reagere for sent og for utilstrækkeligt i skandalen om hvidvask for milliarder af kroner gennem storbankens estiske filial. Men tilsynet fandt ikke grundlag for at udstede bøder eller politianmelde banken. Tilsynets undersøgelse blev sat i gang efter Berlingskes afsløringer i efteråret af formodet hvidvask i Danske Bank i Estland. Senere har Berlingske kunnet fortælle om en intern whistleblower, der i 2013 advarede ledelsen om mistænkelige kunder med tråde til Putin-familien og det russiske sikkerhedspoliti, FSB. Bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank og Finanstilsynets formand, Henrik Ramlau-Hansen, tidligere bankdirektør, har begge forladt deres stillinger som konsekvens af sagen. I juli 2018 kunne Berlingske på baggrund af et nyt læk fortælle, at omfanget af sagen ser ud til at være større end hidtil antaget. Få overblikket over Danske Banks beskidte kunder i Estland her.

Allerede i december 2013 havde en whistleblower advaret ledelsen i Danske Bank og ad to omgange i marts 2014 og igen i juli 2014 var det estiske finanstilsyn på inspektion i banken, hvilket førte til indskærpelser til banken. I oktober 2014 vælger direktionen så at lukke forretningsområdet med de ikke-estiske kunder i filialen. Men det går ikke hurtigt, og det har banken flere gange beklaget. Knapt et år efter kunne banken altså alligevel blive misbrugt til hvidvask.

»Man får første advarsel sidst i 2013. Og får både i 2013 og 2014 at vide, at den er helt galt med det, der foregår i Estland. Det er uforståeligt, at man over halvandet år senere har sådanne kunder. Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke på det tidspunkt har alarmklokker, der ringer, og undersøger, hvad der sker i den konkrete situation,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, som er indehaver af Revisorjura, til Finans.dk

Danske Banks pressechef Kenni Leth erkender i en mail til Finans.dk, at den gradvise nedlukning af den daværende portefølje af udenlandske kunder i Estland gik for langsomt, fordi man angiveligt ikke forstod omfanget af hvidvasken.

»Vi må ikke kommentere konkrete kunder eller transaktioner. Men i dag står det klart, at der er kunder, som aldrig burde have været kunder, og der var transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted i Estland,« skriver han til mediet.