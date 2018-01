Svenske myndigheder godkender Nets-køb

Vejen af åben for en afnotering af Dankort-ejeren Nets, efter de svenske finansmyndigheder onsdag har godkendt handlen. Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.

Godkendelsen betyder, at alle relevante myndigheder har sagt ja, efter de danske og norske myndigheder tidligere har nikket til, at den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman kan overtage den danske virksomhed. Amerikanerne bød i september 33 mia. kr. for Nets.

»Med den endelige godkendelse fra de svenske myndigheder er det nu op til aktionærerne at acceptere tilbuddet inden udgangen af januar. Bestyrelsen mener, at buddet på 165 kr. pr. aktie er attraktivt og anbefaler aktionærerne at acceptere buddet,« siger bestyrelsesformand Inge Hansen i meddelelsen.

90 pct. af aktionærerne skal takke ja til buddet, før det er muligt for Hellman & Friedman at afnotere selskabet.

Oprindeligt var planen, at Nets skulle have været af børsen inden jul, men fonden var tvunget til at udskyde tilbuddet til 1. februar, fordi det svenske finanstilsyn ikke kunne nå at godkende aftalen.