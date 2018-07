Svenske banker skal lægge flere penge til side

Det mener det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, som mandag fremlægger et forslag om at øge den såkaldt "kontracykliske kapitalbuffer" til 2,5 pct. fra 2,0 pct.

Finansinspektionen, som ifølge nyhedsbureauet Direkt allerede tidligere i juli varslede en mulig forhøjelse, vil have de nye krav til at gælde fra 19. september 2019 for de svenske banker.

- Forhøjelsen sker for at øge modstandskraften i bankerne. En højere buffer forbedrer det finansielle systems muligheder for at håndtere eventuelle problemer i fremtiden, skriver Finansinspektionen.

Den kontracykliske kapitalbuffer blev indført i Sverige i 2014 på 1,0 pct. og siden forhøjet to gange til 2,0 pct.

- Siden seneste forhøjelse i 2016 er de systemiske risici koblet til bankernes udlån og risikotagning fortsat med at stige. Finansinspektionen foreslår derfor en ny forhøjelse, skriver tilsynet.

På aktiemarkedet i Sverige tages meddelelsen med ro. Hverken Swedbank, SEB eller Handelsbanken har flyttet sig nævneværdigt på Stockholms børs, siden nyheden kom frem.

I Danmark indføres en kontracyklisk buffer til marts 2019. Den er i første omgang på 0,5 pct.