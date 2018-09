Svensk storbank spår bøder til Danske Bank for milliarder

Handelsbanken estimerer på linje med flere andre banker, at Danske Bank vil blive ramt af bøder i milliardklassen for den potentielle hvidvask, der er sket gennem Danske Banks estiske filial.

Det skriver Ritzau Finans, der tirsdag morgen samtidigt noterer sig, at Danske Banks aktier handles med en rabat på 30-40 procent i forhold til andre banker.

»Vi mener, at denne rabat afspejler udsigt til højere bøder end tidligere ventet. Vi venter nu bøder i intervallet fem til 11 milliarder kroner, en ESG-rabat (Environmental, Social and Governance, red.) og en rabat på grund af forringelsen af bankens momentum,« skriver Handelsbanken.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Mistænkelige milliarder flød frit i Danske Bank Gennem et år fik Danske Bank fået foretaget en advokatundersøgelse af forhold omkring udenlandske kunder i bankens estiske afdeling. Den blev sat i gang, efter at Berlingske Business i en række artikler har afdækket, at Danske Banks estiske afdeling kan være brugt til at hvidvaske mange milliarder af kroner fra blandt andet Rusland og Aserbajdsjan. Læs om undersøgelsens konklusioner, der blev fremlagt onsdag, her: * Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling. * Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport. * Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke. * Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder. * Undersøgelsen har foreløbigt fundet frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder i omfattet af undersøgelsen. * Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner. * Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner. * Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen. * Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank. * Otte ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken. * 42 ansatte og agenter, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig "mistænkeligt". * De er blevet meldt til de estiske hvidvaskmyndigheder. De har for eksempel fået store beløb sat ind på deres bankkonti eller er involveret i betalinger med mistænkelige modparter. Kilde: Danske Bank

Danske Banks estiske filial lod i årevis samlet op til 200 milliarder euro flyde igennem sig uden nævneværdig kontrol af, hvor pengene kom fra eller hvor de skulle hen.

En stor del af pengestrømmene kom fra lande som Rusland, Aserbajdsjan og Moldova. Danske Banks interne rapport om pengestrømmene har vurderet, at en stor del af transaktionerne har kendetegn for hvidvask.

Ud over bøden vurderer Handelsbanken, at sagen vil tage vigtig opmærksomhed hos Danske Bank.

»Dette vil medføre mindre fokus på kundeaktivitet. Endelig skal både direktøren og bestyrelsesformanden snart forlade banken, hvilket skaber noget usikkerhed på ledelsesfronten,« skriver Handelsbanken ifølge Ritzau Finans.

Oven på en præsentation af Danske Banks interne rapport om ulovlighederne i Estland onsdag vurderede Jyske Bank, at der kan komme bøder på op til fire milliarder kroner i Danmark og op til 7,1 milliarder kroner fra udlandet - hovedsageligt USA.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fakta: Danske Banks hvidvasksag er en blandt flere store Milliarder af kroner af tvivlsom karakter strømmede gennem Danske Banks estiske filial, der har været centrum i en stor sag om hvidvask. Samlet gik der knap 1500 milliarder kroner gennem filialen i perioden 2007-2015 fra udenlandske kunder, som er mistænkt for at have brugt banken til lyssky aktiviteter. Danske Bank er ikke nået frem til, hvor stor en del af pengene der var mistænkelige, men der er formentlig tale om "en meget stor del". Banken har heller ikke sat beløb på, hvor meget der er blevet hvidvasket. Danske Bank-sagen er en af de største kendte sager de seneste år blandt europæiske banker. Her er en oversigt over de seneste års store sager: * Hollandske ING Groep indgik i september 2018 forlig i en stor sag om hvidvask, hvor banken betalte 5,8 milliarder kroner i bøde i Holland. Det samlede beløb i sagen har ikke været fremme, men det blev beskrevet som "toppen af isbjerget", da en kvinde, der stod opført som forhandler af undertøj, førte en milliard kroner gennem banken. * Deutsche Bank blev i 2017 dømt for at have hvidvasket 64 milliarder kroner for rige russere mellem 2012-2015. Banken fik en bøde på over fire milliarder kroner af myndigheder i USA og Storbritannien. * Franske BNP Paribas blev i 2014 pålagt en bøde på 57 milliarder kroner af amerikanske myndigheder for at have ladet mistænkelige overførsler fra lande som Iran, Sudan og Cuba sive gennem banken i 2004-2012. Overførslerne var brud på amerikanske sanktioner mod de tre lande. * HSBC, der er den største bank i Europa, indgik i 2012 forlig og betalte en bøde på 12,3 milliarder kroner til amerikanske myndigheder. Mexicanske narkokarteller havde hvidvasket mindst 5,7 milliarder kroner gennem banken. * Britiske Standard Chartered blev i 2012 tildelt en bøde på 4,2 milliarder kroner af myndigheder i USA for brud på amerikanske sanktioner og hvidvask. Banken havde ladet penge fra blandt andet Iran og Libyen gå gennem banken fra 2001 til 2007. Kilder: Reuters, The Guardian, Wall Street Journal og Financial Times.

Den schweiziske bank Credit Suisse har estimeret en bødestørrelse på 3,7-5,5 milliarder kroner. Det er baseret på bøder til bankerne HSBC og Standard Chartered.

»Indkommende pengestrømme (hos Danske Bank i Estland red.) fra Rusland, Baltikum og Cypern står for 67 procent af pengestrømmen svarende til 134 milliarder euro (1000 milliarder kroner red.).«

»Der kan argumenteres for, at det er et godt startpunkt for at vurdere bøden, da disse lande er anset for at være højrisikolande af myndighederne,« skrev Credit Suisse torsdag.

Danske Banks aktier er faldet med 28 procent siden nytår i takt med, at sager om hvidvask gravet frem af Berlingske Business har ramt avisforsiderne.

/ritzau/